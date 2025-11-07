Підписка від 49 грн
Олександр Пикало
Угорська нафтопереробна компанія Mol Nyrt., єдина в країні, заявила про здатність забезпечувати до 80% потреб у нафті з джерел, не пов’язаних із Росією, за допомогою трубопроводу з Хорватії. Про це пише Bloomberg 7 листопада.

  • За даними агентства, ця заява може свідчити про потенційну зміну енергетичної політики Будапешту напередодні зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом.
  • У звіті компанії від 7 листопада зазначається, що в разі припинення постачань через трубопровід «Дружба» з України Mol зможе наростити використання Адріатичного трубопроводу, покриваючи майже всі потреби своїх НПЗ в Угорщині та Словаччині. Водночас такий варіант передбачатиме підвищені технічні ризики та логістичні витрати.
  • Завдяки дешевій російській нафті Mol досягла вищої маржі переробки та зростання прибутку в третьому кварталі. Проте посилення санкцій США змусить компанію прискорити відмову від російських енергоносіїв.

Контекст

ЄС планує повністю припинити імпорт російських енергоносіїв після 2027 року, тому Mol уже «обережно просувається» з модернізацією заводів для переходу на альтернативні сорти нафти.

Раніше Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Угорщина, не маючи виходу до моря, повністю залежить від російських енергоносіїв. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна навіть збільшила імпорт російської нафти до майже 90%, скориставшись пільгами і тимчасовим виключенням із санкцій ЄС.

