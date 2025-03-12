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Росія завдала повторного удару по Кривому Рогу під час роботи рятувальників (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Росія завдала повторного удару по Кривому Рогу під час роботи рятувальників (фото) /ДСНС України

ДСНС України

Російські війська ракетами атакували Кривий Ріг, пошкодивши інфраструктурний об’єкт, багатоповерхівки, адмінбудівлі, магазин, гаражі та 12 авто. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області 12 березня.

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Деталі 

  • Під час роботи рятувальників над наслідками першого удару ворог завдав повторної атаки, пошкодивши дві одиниці техніки ДСНС. Постраждалих серед надзвичайників немає. 
  • У місті спалахнула пожежа на 100 кв.м, що охопила три гаражі та чотири машини. 
Росія завдала повторного удару по Кривому Рогу під час роботи рятувальників (фото) /Фото 1

Наслідки обстрілу Фото: пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області

Росія завдала повторного удару по Кривому Рогу під час роботи рятувальників (фото) /Фото 2

Наслідки обстрілу Фото: пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області

Росія завдала повторного удару по Кривому Рогу під час роботи рятувальників (фото) /Фото 3

Наслідки обстрілу Фото: пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області

Росія завдала повторного удару по Кривому Рогу під час роботи рятувальників (фото) /Фото 4

Наслідки обстрілу Фото: пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області

Росія завдала повторного удару по Кривому Рогу під час роботи рятувальників (фото) /Фото 5

Наслідки обстрілу Фото: пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області

ДСНС України

Наслідки обстрілу Фото: пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області Фото ДСНС України

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Контекст 

12 березня вранці російські війська обстріляли Кривий Ріг ракетами, атакувавши цивільні об’єкти. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктурний об’єкт, одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення.

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