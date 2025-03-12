Росія завдала повторного удару по Кривому Рогу під час роботи рятувальників (фото)

Російські війська ракетами атакували Кривий Ріг, пошкодивши інфраструктурний об’єкт, багатоповерхівки, адмінбудівлі, магазин, гаражі та 12 авто. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області 12 березня.