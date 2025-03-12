Росія завдала повторного удару по Кривому Рогу під час роботи рятувальників (фото)

Російські війська ракетами атакували Кривий Ріг, пошкодивши інфраструктурний об’єкт, багатоповерхівки, адмінбудівлі, магазин, гаражі та 12 авто. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області 12 березня.
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Деталі
- Під час роботи рятувальників над наслідками першого удару ворог завдав повторної атаки, пошкодивши дві одиниці техніки ДСНС. Постраждалих серед надзвичайників немає.
- У місті спалахнула пожежа на 100 кв.м, що охопила три гаражі та чотири машини.
Контекст
12 березня вранці російські війська обстріляли Кривий Ріг ракетами, атакувавши цивільні об’єкти. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктурний об’єкт, одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення.
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