Компанія російського мільярдера Андрія Молчановa подала позов проти України в Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів (ICSID). Позов стосується конфіскації газобетонних заводів «Аерок», повідомило Global Arbitration Review.
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Деталі
- Aeroc Investment Deutschland GmbH, підконтрольна LSR Group Молчановa, подала позов до ICSID на підставі двосторонньої інвестугоди між Україною та Німеччиною. Справу зареєстровано 18 червня.
- Позивач у справі – юридична фірма Dentons у Франкфурті. Позов стосується двох заводів у Києві, які належали компанії «Аерок» – одному з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні.
- Aeroc оскаржує конфіскацію не лише в міжнародному арбітражі, а й у Конституційному суді України. Позивач стверджує, що український санкційний механізм порушує право власності, принципи правової визначеності та рівності.
Контекст
До повномасштабного вторгнення «Аерок» був найбільшим в Україні виробником газобетонних блоків. Компанія належала росіянину Андрію Молчанову. У червні 2023-го держава конфіскувала «Аерок» та передала Фонду держмайна.
Компанія має заводи в Обухові та Березані Київська області. За підсумками 2021-го виторг «Аероку» склав 1,83 млрд грн, за даними YouContol. Після націоналізації заводи припинили виробництво, виторг компанії скоротився в понад 1500 разів – до 1,16 млн грн.
У грудні 2023 року активи були продані з аукціону за $45 млн компанії, пов’язаній з бізнесменом Геннадієм Буткевичем. Навіщо співвласнику найбільшої за виторгом української мережі супермаркетів АТБ газобетонні заводи – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
На початку червня заводи Аерок відновили роботу під новим брендом.
Це не перший подібний випадок: Україна вже має інший активний арбітраж у ICSID — позов на $653 млн від ABH Holdings, повʼязаної з російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом, Андрієм Косоговим і Петром Авеном. Йдеться про націоналізацію Sense Bank, який був переданий державі у 2023 році.
Крім того, Україна зараз є стороною в щонайменше п’яти інших арбітражних справах ICSID, пов’язаних з експропріацією або обмеженнями щодо бізнесів на тлі війни та санкцій.
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