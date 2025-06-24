Компанія російського мільярдера Андрія Молчановa подала позов проти України в Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів (ICSID). Позов стосується конфіскації газобетонних заводів «Аерок», повідомило Global Arbitration Review.

Деталі

Aeroc Investment Deutschland GmbH, підконтрольна LSR Group Молчановa, подала позов до ICSID на підставі двосторонньої інвестугоди між Україною та Німеччиною. Справу зареєстровано 18 червня.

Позивач у справі – юридична фірма Dentons у Франкфурті. Позов стосується двох заводів у Києві, які належали компанії «Аерок» – одному з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні.

Aeroc оскаржує конфіскацію не лише в міжнародному арбітражі, а й у Конституційному суді України. Позивач стверджує, що український санкційний механізм порушує право власності, принципи правової визначеності та рівності.

Контекст

До повномасштабного вторгнення «Аерок» був найбільшим в Україні виробником газобетонних блоків. Компанія належала росіянину Андрію Молчанову. У червні 2023-го держава конфіскувала «Аерок» та передала Фонду держмайна.

Компанія має заводи в Обухові та Березані Київська області. За підсумками 2021-го виторг «Аероку» склав 1,83 млрд грн, за даними YouContol. Після націоналізації заводи припинили виробництво, виторг компанії скоротився в понад 1500 разів – до 1,16 млн грн.

У грудні 2023 року активи були продані з аукціону за $45 млн компанії, пов’язаній з бізнесменом Геннадієм Буткевичем. Навіщо співвласнику найбільшої за виторгом української мережі супермаркетів АТБ газобетонні заводи – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

На початку червня заводи Аерок відновили роботу під новим брендом.

Це не перший подібний випадок: Україна вже має інший активний арбітраж у ICSID — позов на $653 млн від ABH Holdings, повʼязаної з російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом, Андрієм Косоговим і Петром Авеном. Йдеться про націоналізацію Sense Bank, який був переданий державі у 2023 році.

Крім того, Україна зараз є стороною в щонайменше п’яти інших арбітражних справах ICSID, пов’язаних з експропріацією або обмеженнями щодо бізнесів на тлі війни та санкцій.