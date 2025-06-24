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Aeroc Investment Deutschland GmbH, подконтрольная LSR Group Молчанова, подала иск в ICSID на основании двустороннего инвест-соглашения между Украиной и Германией. Дело зарегистрировано 18 июня.

Истец по делу – юридическая фирма Dentons во Франкфурте. Иск касается двух заводов в Киеве, принадлежавших компании «Аэрок» – одного из крупнейших производителей газобетонных изделий в Украине.

Aeroc оспаривает конфискацию не только в международном арбитраже, но и в Конституционном суде Украины. Истец утверждает, что украинский санкционный механизм нарушает право собственности, принципы правовой определенности и равенства.

Контекст

До полномасштабного вторжения «Аэрок» был крупнейшим в Украине производителем газобетонных блоков. Компания принадлежала россиянину Андрею Молчанову. В июне 2023-го государство конфисковало «Аэрок» и передало Фонду госимущества.

Компания имеет заводы в Обухове и Березани Киевской области. По итогам 2021-го выручка «Аэрок» составила 1,83 млрд грн, по данным YouContol. После национализации заводы прекратили производство, выручка компании сократилась более чем в 1500 раз – до 1,16 млн грн.

В декабре 2023 года активы были проданы с аукциона за $45 млн компании, связанной с бизнесменом Геннадием Буткевичем. Зачем совладельцу крупнейшей по выручке украинской сети супермаркетов АТБ газобетонные заводы – читайте в материале Forbes Ukraine.

В начале июня заводы Аэрок возобновили работу под новым брендом.

Это не первый подобный случай: у Украины уже есть другой активный арбитраж у ICSID – иск на $653 млн от ABH Holdings, связанной с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом, Андреем Косоговым и Петром Авеном. Речь идет о национализации Sense Bank, который был передан государству в 2023 году.

Кроме того, Украина сейчас является стороной по меньшей мере в пяти других арбитражных делах ICSID, связанных с экспроприацией или ограничениями в отношении бизнесов на фоне войны и санкций.