Газобетонні заводи Аерок повертаються на ринок під новим брендом. Із червня підприємство відновлює виробництво та розпочинає продаж продукції з однойменною назвою – газобетонні блоки Poriston. Про це повідомила пресслужба нового власника підприємства – BGV Group Management Геннадія Буткевича.

Деталі

Виробництво налагоджене у Березані та Обухові Київської області. Щороку підприємство планує випускати понад 1,15 млн кв м газобетонних блоків. Лінійка продукції включає п’ять основних категорій: стінові блоки, U-блоки, перегородки, армовані вироби та теплоізоляційні блоки.

Новий бренд – Poriston (від «porous stone», пористий камінь) – символізує баланс легкості й міцності. Назву обрала команда заводу, а фірмову айдентику розробила агенція Havas.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 30 травня 20 найефективніших банків країни 2025

Контекст

До повномасштабного вторгнення «Аерок» був найбільшим в Україні виробником газобетонних блоків. Компанія належала росіянину Андрію Молчанову. У червні 2023-го держава конфіскувала «Аерок» та передала Фонду держмайна.

Компанія має заводи в Обухові та Березані Київська області. За підсумками 2021-го виторг «Аероку» склав 1,83 млрд грн, за даними YouContol. Після націоналізації заводи припинили виробництво, виторг компанії скоротився в понад 1500 разів – до 1,16 млн грн.

У грудні 2024 року ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» (структура BGV Group) викупила їх на відкритому аукціоні за майже 1,9 млрд грн.

Навіщо співвласнику найбільшої за виторгом української мережі супермаркетів АТБ Геннадію Буткевичу два газобетонні заводи – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.