Рубіо спростував інформацію про відновлення програми з відстеження депортації Росією українських дітей

Державний департамент США не відновлював роботу програми Conflict Observatory, яка документувала воєнні злочини Росії, зокрема депортацію українських дітей. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо на пресконференції 28 березня. Про відновлення програми напередодні повідомили джерела видання The Washington Post.

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Програма не відновлена і не фінансується, сказав Рубіо, відповідаючи на запитання журналістів.

«Вона була частиною скорочень, які ми застосували. Але ми забезпечили безпеку даних і гарантували, що вони у нас є і можуть бути передані будь-яким відповідним органам», – сказав держсекретар.

Контекст

Завдяки роботі програми у березні 2023 року МКС видав ордери на арешт Путіна та дитячого омбудсмена Львової-Бєлової, яких звинувачують у незаконному примусовому переміщенні українських дітей, яких у Росії розподіляють у прийомні сімʼї та піддають «перевихованню».

14 березня стало відомо про зупинення роботи та фінансування Conflict Observatory адміністрацією президента США. Видання WP повідомило про можливе видалення інформації про 35 000 викрадених Росією українських дітей.

Напередодні джерела видання розповіли, що адміністрація Трампа нібито відклала рішення про закриття ініціативи Conflict Observatory.