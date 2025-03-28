Рубио опроверг информацию о возобновлении программы по отслеживанию депортации Россией украинских детей

Государственный департамент США не возобновлял работу программы Conflict Observatory, которая документировала военные преступления России, в частности депортацию украинских детей. Об этом заявил госсекретарь Марк Рубио на пресс-конференции 28 марта. О возобновлении программы накануне сообщили источники The Washington Post.

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Программа не возобновлена ​​и не финансируется, сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов.

«Она была частью сокращений, которые мы применили. Но мы обеспечили безопасность данных и гарантировали, что они у нас есть и могут быть переданы любым соответствующим органам», – сказал госсекретарь.

Контекст

Благодаря работе программы в марте 2023 года МУС выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой, обвиняемых в незаконном принудительном перемещении украинских детей, которых в России распределяют в приемные семьи и подвергают «перевоспитанию».

14 марта стало известно об остановке работы и финансировании Conflict Observatory администрацией президента США. Издание WP сообщило о возможном удалении информации о 35 000 похищенных Россией украинских детях.

Накануне источники рассказали, что администрация Трампа якобы отложила решение о закрытии инициативы Conflict Observatory.