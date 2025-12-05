Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з активами в Україні відмовилась від рейтингування у Міжнародному рейтинговому агентстві S&P Global Ratings, повідомляється на сайті агентства.

«Агентство S&P Global Ratings відкликало свої кредитні рейтинги емітента «CCC/C» для українського виробника залізорудних окатишів Ferrexpo plc на запит емітента. На момент відкликання прогноз був негативним. Рейтинги Ferrexpo plc «CCC/C» відкликано на запит емітента», – йдеться в повідомленні S&P.

У березні 2022 року S&P призупинили рейтинги Ferrexpo та інших металургійних і гірничодобувних компаній, що працюють в Україні, через зниження операційної прозорості.

Рейтингування Ferrexpo відновили у грудні 2023 року. S&P ґрунтуалось на стійких показниках компанії після призупинення діяльності, низьких ризиках ліквідності та низькому рівні левериджу. Тоді кредитні рейтинги емітента Ferrexpo plc були на рівні «CCC/C» з негативним прогнозом.

Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. Компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній Костянтину Жеваго, належить 50% Ferrexpo, компанії BlackRock – 6,74%. Ferrexpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Ferrexpo має клієнтів серед сталеливарних підприємств в усьому світі, зокрема в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, на Тайвані, в Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі, США та ін.

EBITDA компанії у 2024 році знизилася на 30% до $60 млн через падіння цін на залізну руду, премії за окатиші та високі витрати на енергію. У 2025 році прогнозувалося подальше зниження EBITDA до $30 млн через скорочення виробництва та тривале призупинення відшкодування ПДВ.

На 30 квітня 2025 року Ferrexpo мала $73 млн доступних грошових коштів. Компанія тримає 80% готівки за кордоном у доларах США, решту – в Україні для операційних потреб.