Гірничорудна компанія Ferrexpo plc, яка має основні активи в Україні, скоротила капітальні інвестиції у першому півріччі на 49,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до $28 млн із $55 млн. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на проміжний звіт компанії.

Деталі

Згідно зі звітом, із загальної суми витрат за січень-червень 2025 року $15 млн пішло на підтримку та модернізацію (у 2024 році – $19 млн), що стосувалося всіх основних бізнес-підрозділів групи. На стратегічні проєкти розвитку спрямовано $13 млн (у 2024 році – $36 млн). Таким чином, 55% капітальних інвестицій склали підтримуючі проєкти, а 45% – проекти розвитку.

Серед ключових стратегічних інвестицій – $5 млн на новий комплекс прес-фільтрації та $3 млн на нову конвеєрну лінію для концентрату. Ці проекти спрямовані на збільшення виробництва високоякісної залізорудної продукції, що дозволить компанії гнучко адаптуватися до змін попиту. Крім того, $2 млн інвестовано у розкривні роботи для майбутнього виробництва, а $1 млн – у розвідку Біланівського родовища.

Через зниження грошових потоків у першій половині 2025 та 2024 років компанія не оголошувала та не виплачувала звичайні дивіденди. Політика Ferrexpo передбачає виплату до 30% вільних грошових потоків як дивідендів, однак це залежить від розвитку судових спорів в Україні.

Контекст

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Ferrexpo зберегла капітальні інвестиції на рівні $101,688 млн, що майже відповідає показнику 2023 року ($101,247 млн). Для порівняння, у 2022 році витрати становили $161,010 млн, а у 2021 – $361 млн. Зокрема, у 2024 році на підтримку та модернізацію витрачено $37 млн (2023 – $31 млн), а на стратегічні проекти розвитку – $65 млн (2023 – $70 млн). Серед великих вкладень – $24 млн на комплекс прес-фільтрації та $2 млн на конвеєрну лінію, що сприятиме збільшенню виробництва високоякісної продукції. Також $9 млн спрямовано на розкривні роботи, $18 млн – на проекти збагачувальної фабрики та гранулятора в рамках програми розширення видобутку, $3 млн – на розвідку Бєланівського родовища, а $1 млн – на випробування водню як палива для гранулятора.

Ferrexpo володіє 100% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК», 100% ТОВ «Єристівський ГЗК» і 99,9% ТОВ «Біланівський ГЗК».