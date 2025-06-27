Україна звернеться до Європейського союзу з проханням запровадити санкції проти бангладеських підприємств, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій, пише Reuters із посиланням на відповідні документи та посла України в Індії Олександра Поліщука.

Ключові факти

Згідно з документами, наданими агентству Reuters джерелами, цього року посольство України в Нью-Делі направило до міністерства закордонних справ Бангладеш кілька листів із проханням відхилити понад 150 000 тонн зерна, ймовірно вкраденого з окупованих територій та відправленого з російського порту Кавказ.

На питання про конфіденційне дипломатичне листування посол України в Індії Олександр Поліщук заявив, що Дакка не відреагувала на повідомлення, і тепер Київ загострюватиме ситуацію, оскільки його розвіддані показали, що субʼєкти в Росії змішують зерно з окупованих українських територій з російською пшеницею перед відправкою.

«Це злочин, – заявив Поліщук в інтервʼю в посольстві України в Нью-Делі. – Ми поділимося результатами нашого розслідування з нашими колегами з Європейського Союзу і попросимо їх вжити відповідних заходів».

Український чиновник повідомив Reuters, що законодавство забороняє будь-яку добровільну торгівлю між українськими виробниками, включаючи фермерів, які вирощують зерно на окупованих територіях та російськими субʼєктами.

Посольство України надіслало уряду Бангладеш чотири листи, з якими ознайомилося агентство. У них містилися назви суден та їх реєстраційні номери, які брали участь у ймовірній торгівлі зерном з кримських портів Севастополь та Керч, окупованих Росією з 2014 року, та Бердянська, який перебуває під контролем Москви з 2022 року, до російського порту Кавказ. У листах були вказані дати відправлення та орієнтовні дати прибуття суден, що відправляються з порту Кавказ до Бангладешу в період з листопада 2024 року по червень 2025 року.

Санкції «можуть поширюватися не лише на компанії-імпортери, а й можуть бути спрямовані проти державних службовців та керівництва міністерств та відомств, які свідомо сприяють чи терплять такі порушення», — йдеться у листі.

У заяві Reuters представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Анітта Хіппер заявила, що наразі на зазначені суди не поширюються жодні обмежувальні заходи.

Представник міністерства продовольства Бангладеш заявив, що Дакка забороняє імпорт зерна з Росії, якщо воно надходить із окупованої території України, додавши, що країна не імпортує крадену пшеницю.

Контекст

Російські війська окупували частину регіонів України з 2014 року, і Київ звинувачував Росію у крадіжці свого зерна ще до повномасштабного вторгнення 2022 року. Російські офіційні особи спростовують це.

ЄС на даний момент санкціонував 342 судна, які є частиною так званого тіньового флоту Росії, який, за словами блоку, дозволяє Москві обходити західні обмеження для транспортування нафти, зброї та зерна. Росія заявляє, що західні санкції є незаконними.

За оцінками Reuters, що ґрунтуються на офіційних російських даних, на контрольовані Росією території України, за винятком Криму, припало близько 3% від загального врожаю російського зерна в 2024 році. Російський перевізник зерна «Русагротранс» повідомляє, що Бангладеш був четвертим за величиною покупцем російської пшениці у травні.