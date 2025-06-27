Україна звернеться до Європейського союзу з проханням запровадити санкції проти бангладеських підприємств, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій, пише Reuters із посиланням на відповідні документи та посла України в Індії Олександра Поліщука.
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Ключові факти
- Згідно з документами, наданими агентству Reuters джерелами, цього року посольство України в Нью-Делі направило до міністерства закордонних справ Бангладеш кілька листів із проханням відхилити понад 150 000 тонн зерна, ймовірно вкраденого з окупованих територій та відправленого з російського порту Кавказ.
- На питання про конфіденційне дипломатичне листування посол України в Індії Олександр Поліщук заявив, що Дакка не відреагувала на повідомлення, і тепер Київ загострюватиме ситуацію, оскільки його розвіддані показали, що субʼєкти в Росії змішують зерно з окупованих українських територій з російською пшеницею перед відправкою.
- «Це злочин, – заявив Поліщук в інтервʼю в посольстві України в Нью-Делі. – Ми поділимося результатами нашого розслідування з нашими колегами з Європейського Союзу і попросимо їх вжити відповідних заходів».
- Український чиновник повідомив Reuters, що законодавство забороняє будь-яку добровільну торгівлю між українськими виробниками, включаючи фермерів, які вирощують зерно на окупованих територіях та російськими субʼєктами.
- Посольство України надіслало уряду Бангладеш чотири листи, з якими ознайомилося агентство. У них містилися назви суден та їх реєстраційні номери, які брали участь у ймовірній торгівлі зерном з кримських портів Севастополь та Керч, окупованих Росією з 2014 року, та Бердянська, який перебуває під контролем Москви з 2022 року, до російського порту Кавказ. У листах були вказані дати відправлення та орієнтовні дати прибуття суден, що відправляються з порту Кавказ до Бангладешу в період з листопада 2024 року по червень 2025 року.
- Санкції «можуть поширюватися не лише на компанії-імпортери, а й можуть бути спрямовані проти державних службовців та керівництва міністерств та відомств, які свідомо сприяють чи терплять такі порушення», — йдеться у листі.
- У заяві Reuters представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Анітта Хіппер заявила, що наразі на зазначені суди не поширюються жодні обмежувальні заходи.
- Представник міністерства продовольства Бангладеш заявив, що Дакка забороняє імпорт зерна з Росії, якщо воно надходить із окупованої території України, додавши, що країна не імпортує крадену пшеницю.
Контекст
Російські війська окупували частину регіонів України з 2014 року, і Київ звинувачував Росію у крадіжці свого зерна ще до повномасштабного вторгнення 2022 року. Російські офіційні особи спростовують це.
ЄС на даний момент санкціонував 342 судна, які є частиною так званого тіньового флоту Росії, який, за словами блоку, дозволяє Москві обходити західні обмеження для транспортування нафти, зброї та зерна. Росія заявляє, що західні санкції є незаконними.
За оцінками Reuters, що ґрунтуються на офіційних російських даних, на контрольовані Росією території України, за винятком Криму, припало близько 3% від загального врожаю російського зерна в 2024 році. Російський перевізник зерна «Русагротранс» повідомляє, що Бангладеш був четвертим за величиною покупцем російської пшениці у травні.
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