Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Сервіс онлайн-виклику авто Bolt звернувся до столичної влади за дозволом на роботу вночі

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Райдхейлінговий сервіс Bolt звертався до Київської міської військової адміністрації (КМВА) щодо дозволу на роботу в комендантську годину, відповіді ще не отримав. Про це в інтерв’ю Forbes розповів генеральний менеджер компанії в Україні Сергій Павлик. 

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключові факти  

  • За словами Павлика, Bolt надіслав офіційний запит до КМВА з проханням розглянути можливість запуску сервісу таксі під час комендантської години. «Очікуємо на зворотній зв’язок», – сказав він. 
  • Компанія сподівається на позитивне розвʼязання цього питання найближчим часом. «КМВА вже має досвід у врегулюванні подібних питань, раніше вони розробили алгоритми руху громадського транспорту під час повітряної тривоги», – додає Павлик. 

Контекст  

28 жовтня 2024 року сервіси Bolt та Uklon оголосили про відновлення роботи в комендантську годину у Львові. Через місяць після запуску для Bolt виклики у нічний час у Львові складали до 2% від загальної кількості поїздок, казав тоді Forbes Павлик. 

Через тиждень після запуску нічні поїздки у Львові коштували на 10% дешевше, ніж денні, казав керівник Bolt в Україні. За його словами, середній чек складав близько 200 грн. 

«Ми не бачили конкретного зацікавлення з боку київської влади», – казав Павлик у листопаді. За його прогнозом, нічні поїздки в Києві теж становитимуть до 2% від загальних викликів на добу.  

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні