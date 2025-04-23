Сервіс онлайн-виклику авто Bolt звернувся до столичної влади за дозволом на роботу вночі

Райдхейлінговий сервіс Bolt звертався до Київської міської військової адміністрації (КМВА) щодо дозволу на роботу в комендантську годину, відповіді ще не отримав. Про це в інтерв’ю Forbes розповів генеральний менеджер компанії в Україні Сергій Павлик.

Ключові факти

За словами Павлика, Bolt надіслав офіційний запит до КМВА з проханням розглянути можливість запуску сервісу таксі під час комендантської години. «Очікуємо на зворотній зв’язок», – сказав він.

Компанія сподівається на позитивне розвʼязання цього питання найближчим часом. «КМВА вже має досвід у врегулюванні подібних питань, раніше вони розробили алгоритми руху громадського транспорту під час повітряної тривоги», – додає Павлик.

Контекст

28 жовтня 2024 року сервіси Bolt та Uklon оголосили про відновлення роботи в комендантську годину у Львові. Через місяць після запуску для Bolt виклики у нічний час у Львові складали до 2% від загальної кількості поїздок, казав тоді Forbes Павлик.

Через тиждень після запуску нічні поїздки у Львові коштували на 10% дешевше, ніж денні, казав керівник Bolt в Україні. За його словами, середній чек складав близько 200 грн.

«Ми не бачили конкретного зацікавлення з боку київської влади», – казав Павлик у листопаді. За його прогнозом, нічні поїздки в Києві теж становитимуть до 2% від загальних викликів на добу.