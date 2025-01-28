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«Uber вибивати вже нікуди, змагатися з Bolt – дорого». Uklon 14 років ішов до лідерства на ринку онлайн-таксі в Україні. Що йому дасть поглинання «Київстаром»

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Uklon продається «Київстару», навіщо Uklon продається /Getty Images

Uklon в процесі продажу українському мобільному оператору «Київстар» Фото Getty Images

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Лідер українського ринку онлайн-виклику таксі Uklon за крок від продажу «Київстару» після років боротьби з міжнародними гравцями Uber та Bolt. Чому зараз найкращий час для цього та що бізнес виграє від зміни власника? 

Сервіс онлайн-виклику таксі Uklon може змінити власників, після того як витратив 10 років на боротьбу з американським Uber та пізніше з естонським Bolt. У грудні 2024-го оператор «Київстар» подав заявку до АМКУ на купівлю компанії, дізнався напередодні Forbes Ukraine.

За кількістю замовлень Uklon є лідером на українському ринку таксі, свідчить дашборд monobank. Навіщо продаватися? 

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