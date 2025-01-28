«Uber вибивати вже нікуди, змагатися з Bolt – дорого». Uklon 14 років ішов до лідерства на ринку онлайн-таксі в Україні. Що йому дасть поглинання «Київстаром»

Лідер українського ринку онлайн-виклику таксі Uklon за крок від продажу «Київстару» після років боротьби з міжнародними гравцями Uber та Bolt. Чому зараз найкращий час для цього та що бізнес виграє від зміни власника?

Сервіс онлайн-виклику таксі Uklon може змінити власників, після того як витратив 10 років на боротьбу з американським Uber та пізніше з естонським Bolt. У грудні 2024-го оператор «Київстар» подав заявку до АМКУ на купівлю компанії, дізнався напередодні Forbes Ukraine.

За кількістю замовлень Uklon є лідером на українському ринку таксі, свідчить дашборд monobank. Навіщо продаватися?