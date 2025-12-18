Кошти з державних програм «Національний кешбек» та «Зимова підтримка» з 18 грудня можна використати ще у пʼяти торговельних мережах: Auchan, SPAR, Varus, Torba та «Сімі23». Також стали доступні онлайн-покупки на маркетплейсі MAUDAU. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Деталі

За тиждень кількість магазинів, де можна оплатити продукти харчування українського виробництва коштами з карти «Національний кешбек», зросла з 1160 до понад 1780, додали у відомстві.

Минулого тижня українцям дозволили розраховуватися нацкешбеком у магазиинах торговельної мережі Fozzy Group ( «Сільпо», «Фора», THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та «Близенько».

Загалом у програмі вже беруть участь 10 торговельних мереж.

Контекст

«Нацкешбек» – це ініціатива президента, яка запрацювала на початку вересня 2024 року. Програма спрямована на підтримку українських виробників і передбачає повернення громадянам 10% вартості придбаних товарів вітчизняного виробництва.

Із переліку категорій, на які можна витратити кошти за програмою «Національний кешбек», зникло понад 20 категорій за рішенням уряду від 24 листопада. Зокрема – мобільний звʼязок та телекомунікаційні послуги, на які минулого року було спрямовано 1,4 млрд грн.

Зміни пов’язані з підготовкою до запуску нової програми «Зимова підтримка», в межах якої кожен громадянин отримає разову виплату 1000 грн на картку «Нацкешбеку». Як змінився перелік – читайте тут.

У жовтні уряд оголосив запуск програми «Зимова підтримка». Йдеться про комплекс ініціатив – від фінансової допомоги до безкоштовного проїзду потягом. Яким є новий пакет підтримки від уряду та президента, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.