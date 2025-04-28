Щороку український працівник старішає на 4–5 місяців – дослідження Forbes Ukraine

Кожного року середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4–5 місяців. Цей факт та інші висновки дослідження ринку праці оприлюднив 25 квітня під час організованого Forbes Ukraine Форуму «НадЛюди» директор відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексій Блінов .

Ключові факти

В рамках цього дослідження було проаналізовано дані понад 270 компаній, працівники яких надіслали майже 48 000 анкет для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року.

Середній вік респондента за цією великою вибіркою становить 37 років 7 місяців.

У 2024 році аналогічне дослідження зафіксувало середній вік респондента 37 років 3 місяці, а в 2023 році – 36 років 10 місяців.

Таким чином, в Україні відбувається старішання персоналу: нових молодих працівників приступає до роботи значно менше, ніж вибуває людей більш зрілого віку.

Коментуючи ці результати дослідження, директор відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексій Блінов зазначив, що в умовах наявних демографічних тенденцій бізнесу треба готуватися до кращого врахування потребностей більш дорослих співробітників.

Із результатами цих досліджень і докладним описом лідерів рейтингу найкращих роботодавців 2025 року можна докладно ознайомитися у новому числі журналу Forbes № 2 (35), яке виходить друком найближчими днями.

Контекст

Forbes Ukraine та сайт пошуку роботи robota.ua назвали найкращих роботодавців України 2025 року. Нагородження відбулося 25 квітня на форумі «НадЛюди».

Великий бізнес у 2024 році збільшив кількість штатних працівників на 22 200, свідчать результати недавнього дослідження Forbes Ukraine.

Середня зарплата поміж майже 2000 великих підприємств у 2024 році зросла на 23%, свідчать результати недавнього дослідження Forbes Ukraine.