Великий бізнес збільшив у 2024 році зарплати на 23%. Дослідження Forbes Ukraine

Великий бізнес у 2024 році в середньому збільшив заробітну плату штатних працівників на 23%. Цей факт та інші висновки дослідження ринку праці оприлюднив 25 квітня під час організованого Forbes Ukraine Форуму «НадЛюди» директор відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексій Блінов .

Ключові факти

В рамках цього дослідження було проаналізовано звітність всіх компаній із виторгом понад 1 млрд грн у 2024 році (майже 2000 підприємств великого та великого середнього бізнесу). На підприємствах цієї вибірки загалом зайнято 1,6 млн працівників.

Зростання заробітних плат серед великого бізнесу практично співпадає із офіціним показником Державної служби статистики, яка зафіксувала приріст середньої зарплати на 23% у 2024 році.

Проте абсолютний рівень середніх зарплат відрізняється на 36%: для великого бізнесу це 29 153 грн, а у Держстату загальний показник для України становить 21 473 грн (обидва показника наведено до утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору).

Також Forbes Ukraine оцінив зростання зарплат серед майже 150 компаній, HR яких надіслали анкети для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року. Ці компанії наростили середній рівень зарплат трохи повільніше, на 19%. Разом з тим топ-50 компаній рейтингу мали ще менший темп приросту оплати праці, який становив в середньому 16%.

Коментуючи ці результати, директор відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексій Блінов припустив, що в умовах боротьби компаній за обмежені трудові ресурси бізнеси із кращими нематеріальними пропозиціями мають можливість меншого підняття рівня оплати праці, аніж їхні конкуренти.

Із результатами цих досліджень і докладним описом лідерів рейтингу найкращих роботодавців 2025 року можна докладно ознайомитися у новому числі журналу Forbes № 2 (35), яке виходить друком найближчими днями.

Контекст

Forbes Ukraine та сайт пошуку роботи robota.ua назвали найкращих роботодавців України 2025 року. Нагородження відбулося 25 квітня на форумі «НадЛюди».

Великий бізнес у 2024 році збільшив кількість штатних працівників на 22 200, свідчать результати недавнього дослідження Forbes Ukraine.

Кожного року середній вік працівників в Україні зростає на 4–5 місяців. Такі результати показав аналітичний розбір соціологічного опитування майже 48 000 українських працівників, здійсненого Forbes Ukraine спільно із сайтом пошуку роботи robota.ua.