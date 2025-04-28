Український бізнес створив у 2024 році понад 22 000 робочих місць – дослідження Forbes Ukraine

Великий бізнес у 2024 році збільшив кількість штатних працівників на 22 200. Цей факт та інші висновки дослідження ринку праці оприлюднив 25 квітня під час організованого Forbes Ukraine Форуму «НадЛюди» директор відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексій Блінов .

Ключові факти

В рамках цього дослідження було проаналізовано звітність всіх компаній із виторгом понад 1 млрд грн у 2024 році (майже 2000 підприємств великого та великого середнього бізнесу). На підприємствах цієї вибірки загалом зайнято 1,6 млн працівників.

Найактивніше зростає кількість робочих місць у таких галузях: торгівля, ІТ, харчова промисловість, машинобудування, фармвиробництво, будівництво.

Частково поява нових штатних працівників зумовлена зміною форми відносин між працедавцем і працівником (наприклад, перехід ІТ-фахівців на гіг-контракти).

Також Forbes Ukraine оцінив зростання кількості працівників серед майже 150 компаній, HR яких надіслали анкети для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року. Ці компанії мають загалом 0,6 млн працівників і за рік створили 8 400 робочих місць.

Із результатами цих досліджень і докладним описом лідерів рейтингу найкращих роботодавців 2025 року можна докладно ознайомитися у новому числі журналу Forbes № 2 (35), яке виходить друком найближчими днями.

Контекст

Forbes Ukraine та сайт пошуку роботи robota.ua назвали найкращих роботодавців України 2025 року. Нагородження відбулося 25 квітня на форумі «НадЛюди».

Середня зарплата поміж майже 2000 великих підприємств у 2024 році зросла на 23%, свідчать результати недавнього дослідження Forbes Ukraine.

Кожного року середній вік працівників в Україні зростає на 4–5 місяців. Такі результати показав аналітичний розбір соціологічного опитування майже 48 000 українських працівників, здійсненого Forbes Ukraine спільно із сайтом пошуку роботи robota.ua.