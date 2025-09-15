ШІ-стартап Harvey, який спеціалізується на автоматизації юридичної роботи, за три роки виріс із одного клієнта до більш ніж 500, серед яких найбільші світові юрфірми та корпорації. Критики кажуть, що він пропонує не набагато більше, ніж ChatGPT. Проте у червні американска компанія досягла оцінки в $5 млрд після інвестицій Kleiner Perkins, Coatue, OpenAI, Sequoia та Google Ventures, пише FT .

Деталі

Harvey заснували у 2022 році колишній юрист Вінстон Вайнберг та екснауковець DeepMind Гейб Перейра. Їхній продукт використовує великі мовні моделі для прискорення рутинних завдань, зокрема перевірки документів і юридичних досліджень.

Першим клієнтом стартапу була юрфірма A&O Shearman, а зараз серед користувачів – інвестиційний гігант KKR та Bridgewater Associates.

Частина юристів критикує Harvey, вважаючи, що він мало чим відрізняється від ChatGPT, на базі якого працює. У мережі компанію називають « кремнійваллейською бульбашкою , що переплутала юридичну практику з розбором PDF-файлів». У відповідь Harvey наголошує, що його відмінність полягає у вузькій юридичній спеціалізації, мультимодельному підході, можливості завантаження великих масивів документів та корпоративному рівні безпеки.

Сервіс коштує кілька сотень доларів на користувача на місяць, тоді як ChatGPT залишається масовим споживчим продуктом.

Вайнберг визнає, що традиційна погодинна оплата юридичних послуг найближчим часом не зникне, проте вважає, що частина завдань переходить на фіксовану оплату.

Інвестори компанії переконані, що Harvey підвищує продуктивність юристів. Стартам цього року оголосив про партнерство з LexisNexis для розробки нових інструментів для судових процесів, а також відкриття офісів в Австралії, Канаді, Німеччині та Індії.

Серед найближчих конкурентів – британська Luminance, шведська Legora та німецька Noxtua, однак оцінка Harvey перевищує найближчого суперника більш ніж у сім разів.

Контекст

У серпні цього року Harvey оголосив про досягнення річного доходу у $100 млн всього через три роки після свого запуску. За словами Вайнберга, зростання доходів значною мірою обумовлене збільшенням використання платформи. Наразі компанія обслуговує понад 500 клієнтів. Середня кількість щотижневих користувачів платформи зросла в чотири рази за останній рік.

Засновники стверджують, що Harvey активно використовується щодня десятками тисяч юристів у юридичних фірмах і консалтингових компаніях, включаючи Allen & Overy, Macfarlanes, Ashurst, CMS, Reed Smith і PwC. За їхніми словами, з грудня минулого року річний регулярний дохід потроївся, а чисельність команди Harvey збільшилася втричі.

Інвестиції в ШІ стали ключовим полем конкуренції між техногігантами. Нещодавно ухвалений закон One Big Beautiful Bill Act стимулює витрати, дозволяючи компаніям переносити податкове навантаження. Проте фінансовий розрив усе ще значний: Morgan Stanley оцінює його у $1,5 трлн.

Ризики для компаній – чи справдяться очікування. Аналітики попереджають: прибутки поки що не встигають за витратами. Але багато інвесторів готові й далі вкладати в ШІ, поки оцінки стартапів і публічних компаній зростають.

Великі технологічні гравці ставлять на ШІ, аби переформатувати ринок, навіть ціною масштабної перебудови інфраструктури та кадрових жертв.

Інвестори в такі стартапи, як OpenAI, поки що не переймаються питанням прибутковості, задовольняючись тим, що вкладають більше грошей, доки оцінки продовжують зростати, зазначає WSJ. Однак інші інвестори попереджають, що бум ШІ перетворився на спекулятивне божевілля.