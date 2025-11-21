Український виробник систем безпеки Ajax Systems 21 листопада провів сьому презентацію Ajax Special Event. Компанія одночасно анонсувала рекордні 55 нових пристроїв та 38 оновлених продуктів, що разом склало 93 позиції. Головна подія відбулася у Франкфурті, а паралельно пройшло 94 офлайн-заходи в 35 країнах.
- Superior NVR – перші в лінійці Ajax мережеві відеореєстратори із вбудованим штучним інтелектом, який робить розумнішими навіть камери сторонніх виробників. Підтримують до 48 ТБ (2×24 ТБ), 32 канали та одночасне відтворення чотирьох 4K-потоків. У продаж з I кварталу 2026 року.
- Перша у світі повністю бездротова система захисту від вторгнення з сертифікацією Grade 3. Тепер банки та ювелірні магазини можна захищати без кабелю. В комплект входять датчики, клавіатури, сирени та нова централь Superior Hub G3 Jeweller. Доступна з IV кварталу 2025 року.
- Superior MegaHub – найпотужніша централь Ajax: до 999 дротових і бездротових пристроїв, 100 груп охорони, 1000 користувачів, Grade 3. Одна централь закриває ТРЦ чи великий склад. У продаж з I кварталу 2026 року.
- Superior Hub Hybrid 2 – гібридна централь для великих об’єктів: до 250 пристроїв, Grade 3. Доступна з IV кварталу 2025 року.
- Камери Superior HLVF з гібридним підсвічуванням, P-Iris, двостороннім аудіо та вбудованим динаміком для відлякування. У продаж з I кварталу 2026 року.
- Baseline відеоспостереження: камери HLVF з моторизованим об’єктивом і автофокусом, NVR H2D з двома дисками та PoE на 16 камер. На ринку з початку 2026 року.
- Захист периметра: два вуличні датчики-«штори» – Curtain Outdoor Mini Jeweller та CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller з камерою. Обидва з IV кварталу 2025 року.
- Повністю бездротова пожежна система EN54 Line для комерційних об’єктів. Вже доступна, ширший запуск – початок 2026 року.
- Оновлений автономний хаб Hub BP Jeweller – до 4 років від однієї батареї.
- Сервіси Ajax: оплата SIM та хмарного сховища прямо в додатку PRO, Ajax Ultra DP та Photo Mode для фотоверифікації.
Контекст
Ajax Systems – найбільший європейський виробник професійних систем безпеки. Продукцію компанії встановлено вже на понад 4 мільйонах об’єктів по всьому світу. За оцінкою Forbes Ukraine, у 2023 році виторг склав 7,5–8,5 млрд грн. Лінійка налічує близько 180 пристроїв: захист від вторгнень, відеоспостереження, пожежна сигналізація, автоматизація та рішення для комфорту як у приватних будинках, так і в комерційних об’єктах.
