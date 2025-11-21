Деталі

Superior NVR – перші в лінійці Ajax мережеві відеореєстратори із вбудованим штучним інтелектом, який робить розумнішими навіть камери сторонніх виробників. Підтримують до 48 ТБ (2×24 ТБ), 32 канали та одночасне відтворення чотирьох 4K-потоків. У продаж з I кварталу 2026 року.

Перша у світі повністю бездротова система захисту від вторгнення з сертифікацією Grade 3. Тепер банки та ювелірні магазини можна захищати без кабелю. В комплект входять датчики, клавіатури, сирени та нова централь Superior Hub G3 Jeweller. Доступна з IV кварталу 2025 року.

Superior MegaHub – найпотужніша централь Ajax: до 999 дротових і бездротових пристроїв, 100 груп охорони, 1000 користувачів, Grade 3. Одна централь закриває ТРЦ чи великий склад. У продаж з I кварталу 2026 року.

Superior Hub Hybrid 2 – гібридна централь для великих об’єктів: до 250 пристроїв, Grade 3. Доступна з IV кварталу 2025 року.

Камери Superior HLVF з гібридним підсвічуванням, P-Iris, двостороннім аудіо та вбудованим динаміком для відлякування. У продаж з I кварталу 2026 року.

Baseline відеоспостереження: камери HLVF з моторизованим об’єктивом і автофокусом, NVR H2D з двома дисками та PoE на 16 камер. На ринку з початку 2026 року.

Захист периметра: два вуличні датчики-«штори» – Curtain Outdoor Mini Jeweller та CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller з камерою. Обидва з IV кварталу 2025 року.

Повністю бездротова пожежна система EN54 Line для комерційних об’єктів. Вже доступна, ширший запуск – початок 2026 року.

Оновлений автономний хаб Hub BP Jeweller – до 4 років від однієї батареї.

Сервіси Ajax: оплата SIM та хмарного сховища прямо в додатку PRO, Ajax Ultra DP та Photo Mode для фотоверифікації.

Контекст

Ajax Systems – найбільший європейський виробник професійних систем безпеки. Продукцію компанії встановлено вже на понад 4 мільйонах об’єктів по всьому світу. За оцінкою Forbes Ukraine, у 2023 році виторг склав 7,5–8,5 млрд грн. Лінійка налічує близько 180 пристроїв: захист від вторгнень, відеоспостереження, пожежна сигналізація, автоматизація та рішення для комфорту як у приватних будинках, так і в комерційних об’єктах.