Сім літаків української авіакомпанії заарештовані у справі про несплату податків. Імовірно, йдеться про «Розу Вітрів»

Сім літаків української авіакомпанії арештовані в межах кримінальної справи про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомила пресслужба БЕБ 10 грудня. Враховуючи наведені дані, ймовірно, йдеться про авіакомпанію «Роза Вітрів» (Windrose), яку повʼязують із групою «Приват».
Деталі
- Суд за ухвалив рішення про арешт трьох літаків Boeing 737-800, одного Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість становить $40 млн, повідомило БЕБ.
- Раніше детективи викрили «відому авіакомпанію» в ухиленні від сплати податків. «Її літаки належать кіпрській компанії, яка, за оперативною інформацією, афілійована до двох відомих українських олігархів», – зазначається у повідомленні.
- Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
- За даними держреєстру цивільних повітряних суден, літаки Embraer 190 в Україні використовувала авіакомпанія «Роза Вітрів», яку повʼязують з так званою групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Контекст
В інтерв’ю LIGA.net у серпні 2020 року СЕО «Роза Вітрів» Володимир Каменчук підтверджував співпрацю зі структурами Коломойського.
У травні 2024 року видання Avianews зафіксувало передачу літаків із флоту МАУ до парку «Рози Вітрів». Йшлося про два авіалайнери Boeing 737-800 та один Embraer 190. У реєстрі вказується, що власником усіх трьох літаків є кіпрська компанія BRAZALINE LTD. На її сайті повідомляється, що її флот складається з шести Boeing 737-800 та Boeing 737-900ER та трьох Embraer 190.
У 2022 році джерела Forbes вказували, що компанія входить до групи «Приват», яку повʼязують із Ігорем Коломойським.
Про те, як майно та торгові марки колись найбільшої авіакомпанії України МАУ пішли з молотка, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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