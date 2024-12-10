Сім літаків української авіакомпанії заарештовані у справі про несплату податків. Імовірно, йдеться про «Розу Вітрів»

Сім літаків української авіакомпанії арештовані в межах кримінальної справи про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомила пресслужба БЕБ 10 грудня. Враховуючи наведені дані, ймовірно, йдеться про авіакомпанію «Роза Вітрів» (Windrose), яку повʼязують із групою «Приват».

Деталі

Суд за ухвалив рішення про арешт трьох літаків Boeing 737-800, одного Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість становить $40 млн, повідомило БЕБ.

Раніше детективи викрили «відому авіакомпанію» в ухиленні від сплати податків. «Її літаки належать кіпрській компанії, яка, за оперативною інформацією, афілійована до двох відомих українських олігархів», – зазначається у повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

За даними держреєстру цивільних повітряних суден, літаки Embraer 190 в Україні використовувала авіакомпанія «Роза Вітрів», яку повʼязують з так званою групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Контекст

В інтерв’ю LIGA.net у серпні 2020 року СЕО «Роза Вітрів» Володимир Каменчук підтверджував співпрацю зі структурами Коломойського.

У травні 2024 року видання Avianews зафіксувало передачу літаків із флоту МАУ до парку «Рози Вітрів». Йшлося про два авіалайнери Boeing 737-800 та один Embraer 190. У реєстрі вказується, що власником усіх трьох літаків є кіпрська компанія BRAZALINE LTD. На її сайті повідомляється, що її флот складається з шести Boeing 737-800 та Boeing 737-900ER та трьох Embraer 190.

У 2022 році джерела Forbes вказували, що компанія входить до групи «Приват», яку повʼязують із Ігорем Коломойським.

Про те, як майно та торгові марки колись найбільшої авіакомпанії України МАУ пішли з молотка, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.