Скільки може коштувати Uklon. Співзасновник компанії Сергій Смусь не виключає її продаж

Оцінка найбільшого в Україні сервісу виклику таксі Uklon з урахуванням воєнного дисконту може бути на рівні 7-8 х EBITDA. Про це в ефірі «Business Breakfast з Володимиром Федоріним» сказав співзасновник компанії Сергій Смусь.