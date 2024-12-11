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Скільки може коштувати Uklon. Співзасновник компанії Сергій Смусь не виключає її продаж

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Оцінка найбільшого в Україні сервісу виклику таксі Uklon з урахуванням воєнного дисконту може бути на рівні 7-8 х EBITDA. Про це в ефірі «Business Breakfast з Володимиром Федоріним» сказав співзасновник компанії Сергій Смусь.

Ключові факти 

  • «За майже 15 років існування Uklon у нас було багато пропозицій про купівлю», – каже співзасновник компанії. За його словами, ці пропозиції не були достатньо фінансово цікавими. 
  • «Оцінка Uklon зараз з воєнним дисконтом може бути 7-8 х EBITDA», – каже Сергій Смусь.  
  • Співзасновник Uklon не виключає можливість продажу компанії в майбутньому. «Якщо буде цікава пропозиція і покупець, з яким компанія буде розвиватися – ми розглянемо такий варіант», – каже Смусь. 
  • Чистий дохід ТОВ «Уклон Україна» за девʼять місяців 2024 року – 1,2 млрд грн. За розрахунками аналітичного відділу Forbes Ukraine, EBITDA компанії за підсумками трьох кварталів цього року становила 173 млн грн.

Контекст  

Uklon – українська продуктова ІТ-компанія, розробник однойменного онлайн-сервісу виклику авто. 

За перше півріччя 2024 року сервіс Uklon наростив кількість поїздок в Україні на 30%, сказав СЕО компанії Сергій Гришков в інтерв’ю Forbes Ukraine. За даними дашборду monobank, Uklon займає перше місце на українському ринку за кількістю замовлень. 

Зараз в Uklon один закордонний ринок – Узбекистан. Навесні 2024-го компанія пішла з ринку Азербайджану через регуляторні причини.

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