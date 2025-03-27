OpenAI близька до закриття раунду фінансування у $40 млрд на чолі із SoftBank – Bloomberg

Раунд фінансування наголошує на ентузіазмі інвесторів щодо компанії, яка зростає надзвичайними темпами на тлі впровадження ШІ по всьому світу.

Компанія OpenAI близька до завершення раунду фінансування на суму $40 млрд, який очолює SoftBank Group Corp, пише Bloomberg 27 березня із посиланням на джерела. Переговори про участь ведуть такі інвестори, як Magnetar Capital, Coatue Management, Founders Fund и Altimeter Capital Management.

Ключові факти

За даними дослідницької фірми PitchBook, раунд фінансування стартапу стане найбільшим за весь час. Угода має оцінити компанію в $300 млрд, включаючи залучені кошти – майже вдвічі більше за попередню оцінку виробника ChatGPT у $157 млрд з моменту залучення коштів у жовтні.

У рамках угоди SoftBank інвестує в компанію початкові $7,5 млрд, а також $2,5 млрд від синдикату інвесторів, сказало одне з джерел.

Пізніше цього року буде другий транш $30 млрд, який включатиме $22,5 млрд від SoftBank і $7,5 млрд від синдикату, сказало джерело.

Японський конгломерат SoftBank окремо виділив мільярди на проєкт Stargate, спільне підприємство в Техасі, з партнерами, включаючи OpenAI, Oracle Corp та MGX.

Контекст

Цього року OpenAI розраховує більш ніж потроїти свій дохід до $12,7 млрд за рахунок розвитку платного програмного забезпечення для штучного інтелекту.

За словами джерела, минулого року компанія отримала дохід у розмірі $3,7 млрд. OpenAI очікує, що продажі продовжать зростати швидкими темпами, більш ніж подвоївшись наступного року до $29,4 млрд.

Тим не менш, OpenAI стикається зі значними витратами на чипи, центри обробки даних та кадри, необхідні для розробки передового ШІ. За словами джерела, компанія не очікує на позитивний грошовий поток до 2029 року, коли, за прогнозами, виручка перевищить $125 млрд.