Співвласник «Галі Балуваної» запустив перший Multicook з фастфудом MultiBar у Лос-Анджелесі

Перший магазин заморожених страв Multicook з фастфудом MultiBar почав роботу у Лос-Анджелесі. Про це повідомив Forbes Ukraine співвласник компанії Володимир Матвійчук.

Ключові факти

Меню фастфуду MultiBar – зокрема, супи, український борщ, салати і напої. Виручка закладу на 50% складається з продажів з Multicook, ще 50% – з продажів MultiBar, каже Матвійчук. За його словами, українці у закладі беруть здебільшого заморожені страви, а американці – куштують фастфуд.

Площа закладу – 120 кв.м. Суму вкладених інвестицій партнер-франчайзі і Матвійчук не розголошують.

Надалі всі Multicook відкриватимуться у форматі з MultiBar, каже Матвійчук. До кінця 2025 року він планує відкрити 150 таких закладів за кордоном.

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Контекст

Володимир Матвійчук почав бізнес у 2018 році з відкриття невеликого магазину «Галя Балувана» в Луцьку, вклавши в цей бізнес близько €30 000, розповідав RAU підприємець.

Компанія працює за франчайзингом в Україні під вивіскою «Галя Балувана» та за кордоном як MultiСook. У 2022-му Матвійчук припинив продаж франшиз «Галі Балуваної» в Україні. Відтоді фокус лише на експансії. На експорт підприємець пропонує франшизу майстерні та магазину заморожених напівфабрикатів.

У січні 2024 року партнер-франчайзі мережі відкрив перший Multicook у США. Заклад розташувався у Філадельфії з площею 110 кв.м. Для американського ринку паушальний внесок франшизи становить €5000, роялті – €100.

У квітні 2024 року Матвійчук запустив мережу гастробарів Gabar. Перший відкрився у Луцьку. Його площа – 170 кв.м. У просторі планували реалізувати три напрямки – кавʼярню, кафе і фастфуд.

«На першому поверсі буде кухня для швидкої видачі замовлень, на другому – столики на 30 місць з барною стійкою», – казав Матвійчук. Меню Gabar налічує понад 100 страв різних кухонь світу. Зокрема, комплексні другі страви з гарніром і м’ясом, салати, супи, бургери та десерти. Мета закладу – видавати замовлення за 5-7 хвилин.

Загалом у компанії понад 830 магазинів. З них за кордоном працює понад 80 точок у 15 країнах. Найбільше – у Польщі: майже 50 магазинів, писав Forbes Ukraine у 2024 році.