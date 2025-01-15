Справу на 157 млрд грн проти топменеджерів Полтавського ГЗК передали до суду

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох посадовців гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) на Полтавщині, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора 15 січня. Слідство не називає фігурантів справи. Вказані факти свідчать, що йдеться про Полтавський ГЗК і його голову правління Віктора Лотоуса. ПГЗК – власник найбільших запасів залізної руди в Європі і ключовий актив Ferrexpo, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі.
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Ключові факти
- Голові правління комбінату інкримінували незаконне видобування корисних копалин, зловживання повноваженнями та легалізацію майна в особливо великому розмірі, одержаного злочинним шляхом, його заступнику та двом начальникам відділів – легалізацію майна в особливо великому розмірі, одержаного злочинним шляхом.
- За версією слідства, голова правління нібито у змові з іншими невстановленими службовими особами комбінату, налагодив схему незаконного видобування корисних копалин з метою збагачення.
- Підприємство, маючи ліцензію на видобуток лише залізної руди, начебто незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, що були отримані під час виробничого процесу. Ці породи мали зберігатися у спеціально відведених сховищах, а для їх обробки необхідно отримувати спецдозвіл.
- Із 2015 по 2021 роки було видобуто понад 20 млн куб м корисних копалин, що дорівнює приблизно 164 000 вагонів.
- За оцінкою слідчих, сума завданих збитків довкіллю становить понад 157 млрд грн.
- Одночасно голова правління комбінату спільно зі своїм заступником та двома керівниками відділів начебто організували легалізацію видобутих корисних копалин.
- Посадовці з використанням потужностей підприємства переробляли видобуті породи на щебеневу продукцію трьох різних фракцій. Її продавали суб’єктам підприємницької діяльності, а для надання своїм діям вигляду законності вносили до звітної документації неправдиві відомості про результати переробки корисних копалин, стверджє Офіс генпрокурора.
- У такий спосіб нібито легалізували незаконно видобуті понад 885 000 т щебеневої продукції та порожньої породи на загальну суму 33,5 млн грн.
Контекст
Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. Компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній Костянтину Жеваго, належить 50% Ferrexpo, компанії BlackRock – 6,74%. Ferrexpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.
«Полтавський Гірничо-збагачувальний комбінат» та його керівник Віктор Лотоус опинилися під ударом у 2023 році. Проти Лотоуса було заведено одразу три справи. В одній з них керівника компанії підозрюють у завданні державі збитків на 157 млрд грн. У чому суть справи – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
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