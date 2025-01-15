Справу на 157 млрд грн проти топменеджерів Полтавського ГЗК передали до суду

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох посадовців гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) на Полтавщині, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора 15 січня. Слідство не називає фігурантів справи. Вказані факти свідчать, що йдеться про Полтавський ГЗК і його голову правління Віктора Лотоуса. ПГЗК – власник найбільших запасів залізної руди в Європі і ключовий актив Ferrexpo , акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі.

Ключові факти

Голові правління комбінату інкримінували незаконне видобування корисних копалин, зловживання повноваженнями та легалізацію майна в особливо великому розмірі, одержаного злочинним шляхом, його заступнику та двом начальникам відділів – легалізацію майна в особливо великому розмірі, одержаного злочинним шляхом.

За версією слідства, голова правління нібито у змові з іншими невстановленими службовими особами комбінату, налагодив схему незаконного видобування корисних копалин з метою збагачення.

Підприємство, маючи ліцензію на видобуток лише залізної руди, начебто незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, що були отримані під час виробничого процесу. Ці породи мали зберігатися у спеціально відведених сховищах, а для їх обробки необхідно отримувати спецдозвіл.

Із 2015 по 2021 роки було видобуто понад 20 млн куб м корисних копалин, що дорівнює приблизно 164 000 вагонів.

За оцінкою слідчих, сума завданих збитків довкіллю становить понад 157 млрд грн.

Одночасно голова правління комбінату спільно зі своїм заступником та двома керівниками відділів начебто організували легалізацію видобутих корисних копалин.

Посадовці з використанням потужностей підприємства переробляли видобуті породи на щебеневу продукцію трьох різних фракцій. Її продавали суб’єктам підприємницької діяльності, а для надання своїм діям вигляду законності вносили до звітної документації неправдиві відомості про результати переробки корисних копалин, стверджє Офіс генпрокурора.

У такий спосіб нібито легалізували незаконно видобуті понад 885 000 т щебеневої продукції та порожньої породи на загальну суму 33,5 млн грн.

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Контекст

Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. Компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній Костянтину Жеваго, належить 50% Ferrexpo, компанії BlackRock – 6,74%. Ferrexpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

«Полтавський Гірничо-збагачувальний комбінат» та його керівник Віктор Лотоус опинилися під ударом у 2023 році. Проти Лотоуса було заведено одразу три справи. В одній з них керівника компанії підозрюють у завданні державі збитків на 157 млрд грн. У чому суть справи – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.