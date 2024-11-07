«Пріоритет для мобілізації». Більшість повісток розсилають людям, які не платять податків і не працюють – Шмигаль

За останні два місяці 98% повісток розсилали людям, які не платять податків і ніде не зареєстровані як такі, що працюють, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), пише «Інтерфакс-Україна» . Лише 2% повісток було розіслано людям, які працюють.

Ключові факти

«Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються свідомо через реєстр «Оберіг», надсилаються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Фактично сьогодні пріоритет мобілізації надається людям, які не працюють, безробітним», – сказав Шмигаль.

Очільник уряду пояснив, що реєстри дають змогу відстежувати, чи платить людина податки, незалежно від того, чи це найнятий працівник, підприємець або самозайнята особа.

«Якщо людина податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум, офіційно. Відповідно в реєстрах це видно, «Оберіг» підтягує цю інформацію, і коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна, і ці люди є пріоритетом для мобілізації», – наголосив Шмигаль.

Премʼєр зауважив, що державі критично необхідно платити кошти військовим. «Кількість мобілізованих оголошували 250 000 – це плюсом до тієї кількості Збройних сил, з якою ми пройшли ці 2,5 роки. Цим людям необхідно платити заробітну плату і забезпечувати відповідно», – сказав він.

Контекст

17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через портал «Дія», що значно скоротило час для бронювання співробітників. Це відобразилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін надавав статистику про близько 528 000 заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. «Бронювання мають понад півтора мільйона людей», – розповів Forbes співрозмовник в уряді.

Уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міноборони про проведення до 15 листопада 2024 року аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

20 жовтня на порталі «Дія» зʼявилося повідомлення, що послуга електронного бронювання через «Дію» тимчасово закрита через аудит заброньованих. Чому влада пішла на цей крок і яких змін очікувати бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

22 жовтня Кабмін дозволив проводити повторні перевірки підприємств на критичність. Про це свідчить постанова №1204. Критичне підприємство, яке не відповідатиме критеріям, втратить цей статус.