«Пріоритет для мобілізації». Більшість повісток розсилають людям, які не платять податків і не працюють – Шмигаль

За останні два місяці 98% повісток розсилали людям, які не платять податків і ніде не зареєстровані як такі, що працюють, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), пише «Інтерфакс-Україна». Лише 2% повісток було розіслано людям, які працюють.
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Ключові факти
- «Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються свідомо через реєстр «Оберіг», надсилаються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Фактично сьогодні пріоритет мобілізації надається людям, які не працюють, безробітним», – сказав Шмигаль.
- Очільник уряду пояснив, що реєстри дають змогу відстежувати, чи платить людина податки, незалежно від того, чи це найнятий працівник, підприємець або самозайнята особа.
- «Якщо людина податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум, офіційно. Відповідно в реєстрах це видно, «Оберіг» підтягує цю інформацію, і коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна, і ці люди є пріоритетом для мобілізації», – наголосив Шмигаль.
- Премʼєр зауважив, що державі критично необхідно платити кошти військовим. «Кількість мобілізованих оголошували 250 000 – це плюсом до тієї кількості Збройних сил, з якою ми пройшли ці 2,5 роки. Цим людям необхідно платити заробітну плату і забезпечувати відповідно», – сказав він.
Контекст
17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через портал «Дія», що значно скоротило час для бронювання співробітників. Це відобразилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін надавав статистику про близько 528 000 заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. «Бронювання мають понад півтора мільйона людей», – розповів Forbes співрозмовник в уряді.
Уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міноборони про проведення до 15 листопада 2024 року аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
20 жовтня на порталі «Дія» зʼявилося повідомлення, що послуга електронного бронювання через «Дію» тимчасово закрита через аудит заброньованих. Чому влада пішла на цей крок і яких змін очікувати бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
22 жовтня Кабмін дозволив проводити повторні перевірки підприємств на критичність. Про це свідчить постанова №1204. Критичне підприємство, яке не відповідатиме критеріям, втратить цей статус.
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