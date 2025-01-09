США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $500 млн (доповнено)

США виділяють пакет військової допомоги Україні в обсязі $500 млн, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» 9 січня. Пакет знаменує кінець близько $65 млрд допомоги у сфері безпеки, яку адміністрація Джо Байдена надіслала Україні після вторгнення Росії у лютому 2022 року. Обраний президент Дональд Трамп, який вступить на посаду менш як за два тижні, критикував цю допомогу і пообіцяв швидко закінчити війну.

Ключові факти

«Я оголошую сьогодні про новий пакет допомоги, який оцінюється приблизно в $500 млн», – заявив міністр оборони США.

Він включає додаткові ракети для української ППО, більше боєприпасів та більше боєприпасів класу «повітря-земля» та іншого обладнання для підтримки українських F-16.

«Тут, у Рамштайні, я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні жити в умовах свободи та безпеки — і створити справедливіший і гідніший світ. І наша спільна робота має тривати», – наголосив Остін.

Доповнено. Пентагон повідомив, що до пакету увійшли ракети AIM-7, RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», допоміжне обладнання для F-16, танкові мостоукладачі, обладнання захищеного звʼязку, стрілецька зброя та боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

Контекст

15 листопада 2024-го заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США щотижня надсилатимуть Україні партії зброї, щоб до завершення терміну адміністрації Джо Байдена використати $7,1 млрд, що залишилися.

26 листопада видання Politico повідомило, що Байден таємно звернувся до Конгресу із запитом на додаткові $24 млрд для підтримки України.

Наразі російські війська демонструють найшвидший прогрес із початку вторгнення 2022 року, за останній місяць захопивши значну територію, стверджують аналітики.

2 грудня президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно більше систем ППО для захисту 20 ключових об’єктів, оскільки масовані ракетні удари Росії перевищують наявні можливості захисту.

Після ракетного обстрілу РФ на Різдво Байден дав доручення Міністерству оборони США продовжувати нарощувати постачання зброї в Україну. Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня були пошкоджені енергообʼєкти і вводились графіки відключення світла. 30 грудня Байден оголосив про надання Україні майже $2,5 млрд у вигляді допомоги у сфері безпеки.