Спецпредставник Трампа з питань України та РФ Келлог обіцяє знайти рішення для завершення війни за 100 днів

Обраний президентом США Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації президента знайти рішення для завершення війни в Україні, про це він заявив в інтервʼю Fox News 8 січня. За його словами, Трамп хоче закінчити війну якомога швидше і зможе зробити це найближчим часом.

Ключові факти

Келлог заявив, що Трамп не збирається робити поступок Володимиру Путіну, а хоче врятувати Україну.

«Я думаю, що людям потрібно зрозуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянам. Він насправді намагається врятувати Україну та зберегти її суверенітет – і збирається переконатися, що це справедливо…» – сказав генерал.

На думку Келлога, Трамп зможе запропонувати «прийнятне рішення» для закінчення війни «найближчим часом».

«І коли я говорю про найближчий час, я б хотів поставити собі за мету на особистому та професійному рівні. Я сказав би, давайте встановимо 100 днів», — додав він.

Келлог вважає найбільшою помилкою президента Джо Байдена те, що він не вступав у жодні переговори з Путіним протягом повномасштабної війни. «Президент Трамп справді розмовляє як з опонентами, так і з союзниками, і знає, що це непросто», – сказав Келлог. Він додав, що це необхідно, «аби досягти кінцевого результату, і це те, що він збирається зробити».

«І тоді він врешті-решт досягне становища, при якому розмовлятиме з президентом Путіним, а також із Президентом Зеленським. І я думаю, що вони прийдуть до прийнятного рішення в найближчому майбутньому», – зауважив генерал.

Контекст

27 листопада стало відомо, що Трамп призначить відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, 80, на посаду спеціального представника з питань України. Раніше Келлог представив йому «план припинення війни в Україні».

17 грудня джерела Reuters повідомили, що Келлог на початку січня відвідає кілька європейських столиць та Київ, де мав зустрітися з українським керівництвом. Його команда займалася підготовкою зустрічей із високопоставленими політиками у Парижі та Римі, розповідали джерела Reuters. Метою зустрічей називали збір інформації для нової адміністрації США.

На початку січня стало відомо, що Келлог відклав візит до Києва та європейських столиць до інавгурації обраного президента Дональда Трампа 20 січня. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що візит Келлога відбудеться «свого часу», сторони працюють над визначенням часових рамок.