США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні майже $2,5 млрд у вигляді допомоги у сфері безпеки, повідомляє пресслужба Білого дому 30 грудня. Це останні кошти, доступні за програмою USAI.

Ключові факти

Допомога включає військові поставки із запасів Пентагону на $1,25 млрд та допомогу в рамках програми USAI на $1,22 млрд.

на $1,22 млрд. За словами Байдена новий пакет передбачає негайні можливості для використання на полі бою, так і на довгострокові поставки систем ППО, артилерії та інших критично важливих систем озброєння.

«Як я і обіцяв раніше цього року, Міністерство оборони тепер спрямувало всі кошти USAI, виділені Конгресом у додатку, який я підписав у квітні, і моя адміністрація повністю використовує фінансування для підтримки виведення американського обладнання для України», – сказав він.

Байден доручив своїй адміністрації продовжувати надавати Україні якнайбільшу допомогу якнайшвидше, включаючи виведення старого американського обладнання для України, швидку доставку його на поле бою, а потім відновлення оборонно-промислової бази США для модернізації та поповнення запасів новою зброєю.

Міністерство оборони США у процесі постачання сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет та сотень одиниць бронетехніки, які зміцнять позиції України напередодні зими, йдеться у повідомленні.

«За моєю вказівкою США продовжать невпинно працювати над зміцненням позицій України в цій війні протягом терміну мого перебування при владі, що залишився», – наголосив Байден.

Контекст

15 листопада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США щотижня надсилатимуть Україні партії зброї, щоб до завершення терміну адміністрації Джо Байдена використати $7,1 млрд, що залишилися.

26 листопада видання Politico повідомило, що Байден таємно звернувся до Конгресу із запитом на додаткові $24 млрд для підтримки України.

Наразі російські війська демонструють найшвидший прогрес із початку вторгнення 2022 року, за останній місяць захопивши значну територію, стверджують аналітики.

2 грудня президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно більше систем ППО для захисту 20 ключових об’єктів, оскільки масовані ракетні удари Росії перевищують наявні можливості захисту.

Після ракетного обстрілу РФ на Різдво Байден дав доручення Міністерству оборони США продовжувати нарощувати постачання зброї в Україну. Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня були пошкоджені енергообʼєкти і вводились графіки відключення світла.