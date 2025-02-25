США планують обговорити з Росією її кроки для завершення війни під час наступних переговорів

Дата наступної зустрічі США та РФ наразі невідома, за даними джерел Die Zeit , вона може відбутися вже 25 лютого у Ер-Ріяді.

Під час переговорів з російською делегацією у Саудівській Аравії 18 лютого американська сторона хотіла дізнатися, чи зацікавлена РФ в припиненні війни, на наступних переговорах підніматиме питання того, «що потрібно зробити Росії, щоб зупинити війну», сказав в інтервʼю Breitbart News державний секретар США Марко Рубіо.

Ключові факти

«Ми повинні посадити обидві сторони за стіл переговорів, починаючи з росіян, тому ми зустрілися з ними минулого тижня, і основним питанням тієї зустрічі було: «Ви зацікавлені в припиненні цього конфлікту чи ні?», – сказав Рубіо.

Держсекретар США додав, що «багато людей не знають відповіді на це запитання».

За його словами, росіяни сказали, що «будуть (зацікавлені у завершенні війни) за правильних умов».

«Ми не обговорювали, якими були ці умови. Тож наступним кроком буде зустрітися з ними знову в якийсь момент, із потрібною групою людей у ​​кімнаті, і почати описувати, що потрібно зробити Росії, щоб зупинити війну? І, очевидно, ми маємо поставити Україні те саме питання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не погодяться на це», – сказав він.

Він додав, що це займе «дні чи тижні», але США починають мирний процес.

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді відбулися переговори між представниками Росії та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися про встановлення контакту між переговорними групами щодо війни в Україні. Під час зустрічі також обговорювали можливу зустріч Путіна і Трампа, але, за словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, вона навряд чи відбудеться наступного тижня.

Американський сенатор Марко Рубіо на пресконференції після переговорів заявив, що західні країни скасують санкції проти Росії, якщо війна в Україні завершиться. За його словами, для припинення конфлікту необхідні поступки з обох сторін.

Того ж дня президент США Дональд Трамп високо оцінив результат переговорів із РФ, назвавши їх «дуже добрими», водночас розкритикувавши Україну. Він заявив, що українці могли зробити так, щоб війна не починалась.

24 лютого Трамп заявив, що розраховує на те, що війна в Україні завершиться протягом кількох тижнів. Його пресскретар Керолайн Левітт повідомила, що зустрічі президента США з Зеленським та Путіним відбудуться «дуже скоро».