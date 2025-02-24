Війна в Україні може закінчитися протягом кількох тижнів – Трамп

Президент США Дональд Трамп розраховує на те, що війна в Україні завершиться протягом кількох тижнів. Про це він сказав під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі 24 лютого.

Ключові факти

«Війна може скоро закінчитися. Протягом кількох тижнів. Так, я так гадаю. Я думаю, ми зможемо покінчити з цим протягом кількох тижнів. Якщо ми розумні. Якщо не будемо розумні, це буде продовжуватися, і ми продовжуватимемо втрачати молодих, красивих людей, які не повинні вмирати. А ми цього не хочемо», – сказав Трамп.

Президент США зазначив, що «це може перерости у третю світову війну, а ми цього теж не хочемо».

Контекст

Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоч він уникав обговорення того, як збирається це зробити.

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському.

18 лютого в Ер-Ріяді пройшли перемовини між РФ та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися, що групи переговорників РФ та США «вступлять у контакт» щодо питання війни України. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде визнавати будь-які домовленості, прийняті США та РФ без участі України.

США наполягають на важливості угоди про копалини з Україною, яка, як сподівається президент Дональд Трамп, буде підписана «дуже скоро». 24 лютого Трамп заявив, що може зустрітись із президентом Володимиром Зеленським для підписання угоди цього або наступного тижня.

Водночас Трамп веде переговори з Путіним, які відбуваються «дуже добре» і стосуються не лише України, а й спільних економічних проєктів.