США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $425 млн

Міністерство оборони США 1 листопада оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для України, оціночна вартість якого становить $425 млн. До пакета увійшли засоби ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніка та протитанкове озброєння, йдеться в повідомленні Пентагону.

Деталі

До пакета увійшли боєприпаси до систем NASAMS і HIMARS, ракети Stinger, мобільні ракетні системи c-UAS, боєприпаси класу «повітря-земля», 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, протитанкові снаряди TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, бронетранспортери Stryker, стрілецька зброя та боєприпаси, медичне обладнання, підривні боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання й транспортування.

Контекст

США в межах Плану перемоги кожні 2–3 тижні до кінця цього року надаватимуть Україні новий пакет допомоги. Про таку домовленість із Джо Байденом повідомив 18 жовтня президент Володимир Зеленський.

26 вересня президент Байден анонсував збільшення безпекової допомоги Україні на $7,9 млрд та низку додаткових дій. Президент доручив Пентагону надати всі кошти, що залишилися, на підтримку безпеки, які були виділені Україні, до кінця його терміну перебування на посаді. Таким чином, Байден санкціонував виділення $5,5 млрд у рамках президентських повноважень.

18 жовтня на пресконференції у Берліні Байден попередив, що Україну чекає «дуже важка зима», і закликав американських союзників продовжувати підтримувати Київ. Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати зроблять усе можливе, щоб підтримати президента Зеленського в досягненні цілей Плану перемоги.

21 жовтня США оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $400 млн.