Голова Пентагону в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги від США на $400 млн (доповнено)

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн. Про це оголосив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві 21 жовтня, пише «Укрінформ» .

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Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку, заявив Остін. «Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на $400 млн на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України», – наголосив він.

Остін 21 жовтня прибув із неанонсованим візитом до Києва. У його планах – зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим.

За інформацією CNN, Остін прибув до української столиці, «щоб обговорити потреби України в зброї та те, як США зможуть продовжувати підтримувати українську армію впродовж наступного року».

«Я повертаюся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом із міжнародним співтовариством продовжують підтримувати Україну», – написав він на своїй сторінці в X вранці 21 жовтня.

Доповнено. У листі для ЗМІ Пентагон уточнив, що увійде до нового пакету військової допомоги:

боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;

протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери М113;

супутникові засоби звʼязку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Контекст

США в межах Плану перемоги кожні 2–3 тижні до кінця цього року надаватимуть Україні новий пакет допомоги. Про таку домовленість із Джо Байденом повідомив 18 жовтня президент Володимир Зеленський.

26 вересня президет Байден анонсував збільшення безпекової допомоги Україні на $7,9 млрд та низку додаткових дій. Президент доручив Пентагону надати всі кошти, що залишилися, на підтримку безпеки, які були виділені Україні, до кінця його терміну перебування на посаді. Таким чином, Байден санкціонував виділення $5,5 млрд у рамках президентських повноважень.

18 жовтня на пресконференції у Берліні Байден попередив, що Україну чекає «дуже важка зима», і закликав американських союзників продовжувати підтримувати Київ. Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати зроблять усе можливе, щоб підтримати президента Зеленського в досягненні цілей Плану перемоги.