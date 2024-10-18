США зроблять все можливе, щоб підтримати План Зеленського – голова Пентагону

США зроблять усе можливе, щоб підтримати президента України Володимира Зеленського в досягненні поставлених цілей. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін 18 жовтня в Брюсселі на пресконференції після участі в зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Остін заявив, що план президента Зеленського отримає всю необхідну підтримку в сфері безпеки.

Голова Пентагону відзначив ефективність використання Україною безпілотників дальньої дії, що дозволило зруйнувати російські стратегічні обʼєкти постачання боєприпасів.

Він додав, що Україна здатна швидко нарощувати виробництво БПЛА і ці дрони довели свою високу ефективність і точність.

Щодо ядерних погроз Путіна, Остін назвав таку риторику небезпечною та порадив уникати її.

Цитата

«Ми й далі фокусуватимемося на тому, щоб робити все можливе для підтримки Плану перемоги. Це – наша підтримка президента Зеленського», – сказав Ллойд Остін.

Контекст

План перемоги України президент України представив 17 жовтня під час саміту ЄС. Після саміту Зеленський повідомив, що 18 лідерів коментували його План перемоги і більшість висловлювалися на його підтримку. Голова держави назвав свою розмову з лідерами ЄС дуже продуктивною.

Зеленський вважає, що офіційне запрошення до НАТО є «єдиним шляхом» для України, щоб пережити вторгнення Росії.

Президент США Джо Байден 18 жовтня у Берліні попередив, що Україну чекає «дуже важка зима», і закликав американських союзників продовжувати підтримувати Київ.