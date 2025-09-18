Президент США Дональд Трамп удруге прибув до Великої Британії з державним візитом. Ця подія відбувається на тлі міжнародних викликів – від війни в Україні до дискусій про палестинську державність. Чому зустріч із прем’єр-міністром Кіром Стармером віщує проблеми Трампу та хто з топменеджерів був на бенкеті? Головне з матеріалів The Guardian , FT та The Times .

17 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся із королівською родиною Великої Британії вдруге. Для нього важливим є не стільки зміст переговорів, скільки образність і символіка. «Він прагне виглядати максимально президентським і зробить велику подію із зустрічі з королем і монархією загалом», – каже The Guardian колишній американський чиновник Майкл Мартінс. Урочистості у Віндзорі, державний бенкет, зустріч із королівською родиною, військові показові виступи та економічні угоди мають підкреслити «особливі відносини» між двома країнами.

«Зв’язок спорідненості та ідентичності між Америкою і Сполученим Королівством неоціненний і вічний. Його неможливо замінити й неможливо зламати, – сказав президент США. – Ми зробили для людства більше добра, ніж будь-які дві країни в історії разом».

Відставка посла та вбивство соратника напередодні зустрічі

Візит відбувається на тлі політичної кризи уряду прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він звільнив британського посла у Вашингтоні Пітера Мендельсона через зв’язки з мільйонером Джеффрі Епштейном та залишив Лондон без ключового дипломата під час державного візиту. Це створює ризики, адже, як зазначають джерела The Guardian, команда Трампа вже висловлювала симпатію до колишньої посолки Карен Пірс, яка зараз працює на Західних Балканах, і президент може використати нагоду, щоб вплинути на кадрове рішення.

Додатковим подразником стало вбивство у США соратника президента Чарлі Кірка, що викликало дискусії про свободу слова. Проте Трамп приїхав не для критики. «Йому, вочевидь, подобається королівська родина. Йому подобається Британія», – наголошує The Guardian ексрадник уряду Ед Овен. До того ж він уникає Лондона і протестів, тому прибув із дводенним візитом без виступу перед депутатами парламенту, який доречно перебуває на канікулах. Це знімає загрозу політичної конфронтації, пише The Guardian.

Для уряду Стармера цей візит став одночасно і викликом, і зручним відволіканням. Відставка Мендельсона дестабілізувала британський уряд, але присутність Трампа відсуває внутрішні проблеми на другий план. «Уряд щасливий, що попереду канікули, – каже The Guardian один зазвичай лояльний депутат від лейбористів. – Якби найближчі тижні ми працювали у парламенті, проблеми були б серйозними».

Королева Великої Британії Камілла, король Чарльз III, президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп. Фото Getty Images

Війни у світі та інвестиції у Велику Британію

На державному бенкеті у Віндзорському замку Дональд Трамп із першою леді США Меланією опинилися серед королівської родини та впливових гостей зі сфери політики й бізнесу. За столом сиділи держсекретар Марко Рубіо, CEO Blackstone Стів Шварцман поруч із Кіром Стармером, CEO Apple Тім Кук поруч зі співачкою Тіффані Трамп, а також CEO Nvidia Дженсен Хуанг, CEO OpenAI Сем Альтман, CEO Citigroup Джейн Фрейзер. Атмосфера свідчила про те, що цей візит був не лише церемоніальним, а й економічно-політичним, додає FT.

Король Чарльз III у своїй промові подякував Трампу за «особисту відданість пошуку рішень для деяких із найскладніших світових конфліктів», натякнувши на його спроби впливати на ситуацію в Газі та Україні. Водночас він застеріг, що «тиранія знову загрожує Європі». Цим він наголосив на необхідності стояти разом на підтримку Києва, пише FT. Король також торкнувся теми довкілля й міжнародної безпеки, нагадавши про партнерство Aukus.

Бенкет став прелюдією до великого пакета інвестиційних домовленостей. Американські компанії готують вкладення на €175,5 млрд, пише FT. Серед найбільших угод – €117 млрд від Blackstone у нові дата-центри, €4,6 млрд млрд від Prologis у науки про життя та передові виробництва, €1,8 млрд від Palantir на оборонні інновації й контракт із Міноборони Британії на €877,5 млн.

Дональд Трамп зустрівся під час другого державного візиту до Великої Британії з прем'єр-міністром Кіром Стармером, 18 вересня 2025 року. Фото Getty Images

Зустріч із Кіром Стармером

Трампа також чекають непрості розмови зі Стармером 18 вересня, прогнозує FT. Між ними відбудеться обговорення тем Близького Сходу та війни в Україні. Кульмінацією стане спільна пресконференція, де Трампу, ймовірно, поставлять питання щодо планів Лондона визнати державу Палестину та його власних зв’язків із Джеффрі Епштейном.

Стармер уже подарував президентові США червону міністерську скриньку з тисненим гербом США – предмет, що втілює британську традицію влади, але водночас підкреслює персональний стиль Трампа, пише The Times.

У Чекерсі Трампа зустрічали волинкарі та почесна варта, а сам він разом зі Стармером оглянув архіви експрем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля перед двосторонньою зустріччю та бізнес-прийомом.