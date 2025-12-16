Лідери США та Європи зобовʼязалися співпрацювати над забезпеченням надійних гарантій безпеки та заходів підтримки економічного відновлення для України в контексті угоди про припинення війни. Про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів, яку опублікувала пресслужба німецького уряду.

Деталі

Заяву підписали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Литви Гітанас Науседа, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Заява залишається відкритою для приєднання інших країн.

«Гарантування безпеки, суверенітету та процвітання України є невідʼємною частиною ширшої євроатлантичної безпеки. Лідери ЄС чітко заявили, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне та суверенне майбутнє, вільне від страху майбутньої російської агресії», – йдеться в заяві.

Лідери США та Європи зобовʼязалися і надалі стабільно й суттєво підтримувати Україну у зміцненні її армії. Йдеться про Збройні Сили чисельністю близько 800 000 військових у мирний час, які зможуть стримувати загрози та захищати територію країни.

Домовились про створення «багатонаціональних сил» під керівництвом європейських країн. До них увійдуть військові з держав, які готові долучитися, у межах Коаліції бажаючих, за підтримки США. Ці сили допомагатимуть відновлювати українську армію, посилювати безпеку в небі та на морі, зокрема працюючи безпосередньо на території України.

Запровадять механізм моніторингу і перевірки припинення вогню під керівництвом США з міжнародною участю, щоб якнайскоріше помічати будь-які атаки та реагувати на порушення. Планується створення механізму з усунення конфлікту для «взаємних заходів з деескалації, які можуть бути вжиті на користь усіх сторін».

Ухвалили юридично обов’язкове зобов’язання діяти у разі нового нападу для відновлення миру та безпеки. Це може включати використання військ, надання розвідки та логістичної підтримки, а також економічні та дипломатичні заходи.

Партнери інвестуватимуть «у майбутнє процвітання України», включно з наданням «значних ресурсів» для відновлення та відбудови, укладенням взаємовигідних торгівельних угод та врахуванням необхідності компенсації Росією Україні завданих збитків – у цьому контексті були заморожені російські активи у ЄС.

Партнери зобовʼязуються «рішуче підтримувати вступ України до ЄС».

Лідери висловили свою підтримку президенту Зеленському та погодилися підтримати будь-які його рішення. Вони підтвердили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. «Рішення про території приймаються народом України, як тільки будуть ефективно запроваджені надійні гарантії безпеки», – йдеться в заяві.

ЄС та США домовилися продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб спонукати Москву до серйозних переговорів. «Зараз Росія має продемонструвати готовність працювати над досягненням міцного миру, погодившись на мирний план президента Трампа, та продемонструвати свою відданість припиненню бойових дій, домовитись про припинення вогню», – наголошується в комюніке.

Сторони зобовʼязалися працювати над швидким подальшим прогресом у найближчі дні та тижні, щоб спільно укласти та схвалити угоду про міцний мир в Україні.

В іншій заяві глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, підтверджує довгострокове замороження російських активів у ЄС та готовий покрити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки.

У Єврокомісії наголосили, що сторони й надалі тісно працюватимуть із президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом задля досягнення справедливого й тривалого миру, який збереже суверенітет України та посилить її безпеку.

Контекст

15 грудня в Берліні відбувся другий раунд переговорів президента України Володимира Зеленського та української делегації з представниками президента США Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Коментуючи результати зустрічі, Зеленський назвав розмову непростою, але продуктивною.

Переговори 14 грудня тривали пʼять годин. Сторони не змогли домовитися про ключове – запропоновану США «демілітаризовану зону» в Донецькій області, повідомила Bild із посиланням на джерела. Водночас за їхніми словами, Київ нібито готовий відмовитися від вступу до НАТО та якнайшвидше провести вибори.

За результатами переговорів у Берліні президент США Трамп заявив, що вони йдуть успішно. «І я думаю, що ми ближчі зараз, і вони скажуть тобі, що вони ближчі зараз. Ми провели численні розмови з президентом Путіним. І я думаю, що ми ближчі зараз, ніж будь-коли раніше», – наголосив Трамп. Він додав, що наразі Росія та Україна прагнуть до завершення конфлікту, проте це бажання може змінюватися, тому важливо, щоб усі сторони опинилися на одному боці.