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Чи замінять штучний інтелект і TikTok телебачення? Президент Ocean Media Plus Андрій Партика – про успіх «Холостяка», падіння доходів і майбутнє телереклами

Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes
Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes
Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

4 хв читання

Ocean Media Plus Starlight Media Андрій Партика /пресслужба Ocean Media Plus

Президент Ocean Media Plus Андрій Партика Фото пресслужба Ocean Media Plus

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Як соцмережі змінюють світ телебачення? Чому найбільшим телегрупам потрібно створити єдину дистриб'юторську платформу? Як дивляться телевізор українці? Про це під час «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine розповів президент Ocean Media Plus Андрій Партика

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Президент Ocean Media Plus, яка продає рекламу на каналах групи Starlight Media, Андрій Партика, 55, опинився у цій сфері не одразу. У 1990-х роках він був учасником гурту «Брати Гадюкіни». Музику не полишає – вона допомагає йому тримати психологічну стійкість. 

Чи є за що хвилюватися? «Наші показники за перше півріччя 2025 року не відповідають планам», – каже Партика. Основна проблема – ситуація на фармацевтичному ринку. Однак він налаштований оптимістично – за підсумками року виторг Ocean Media Plus має зрости на 5%. 

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