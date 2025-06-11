У 2024 році золото обігнало євро і стало другим за значимістю резервним активом для центральних банків світу завдяки рекордним закупівлям та різкому зростанню цін, свідчать дані Європейського центрального банку, пише Financial Times . Злиток золота поступався тільки долару США.

Ключові факти

За даними звіту ЄЦБ, минулого року на частку золотих злитків припадало 20% світових офіційних резервів, що перевищує показник євро (16%) і поступається лише долару США (46%).

«Центральні банки продовжували накопичувати золото рекордними темпами», – написав ЄЦБ, додавши, що центральні банки третій рік поспіль придбали понад 1000 т золота в 2024 році, що становить пʼяту частину від загального обсягу світового річного видобутку.

Запаси золота, що зберігаються в центральних банках по всьому світу, наближаються до історичних максимумів.

Золоті резерви центральних банків, які досягли піку у 38 000 т у середині 1960-х років, знову зросли та досягли 36 000 т у 2024 році, згідно з останніми даними ЄЦБ. «Центральні банки по всьому світу зараз володіють майже такою ж кількістю золота, як і 1965 року», – йдеться у звіті ЄЦБ.

Минулого року великими покупцями стали Індія, Китай, Туреччина та Польща.

Зростання ціни на золото на 30 відсотків минулого року стало одним із факторів, що зумовили зростання частки золота у світових валютних резервах. З початку року ціна на золото зросла ще на 27%, досягнувши історичного максимуму $3500 за тройську унцію.

«Ці запаси, а також високі ціни зробили золото другим за величиною світовим резервним активом за ринковими цінами в 2024 році – після долара США», – заявив ЄЦБ.

Контекст

Хоча золото не приносить відсотків і його зберігання обходиться дорого, інвестори в усьому світі розглядають його як максимально безпечний актив, який відрізняється високою ліквідністю і не схильний до ризиків або санкцій.

В останні роки центральні банки також намагалися диверсифікуватись від долара США на тлі побоювань щодо геополітичної нестабільності та рівня заборгованості США. Тенденція до дедоларизації прискорилася, особливо серед країн, що розвиваються, після російського вторгнення в Україну, коли США націлилися на доступ Росії до фінансових ринків.

Попит на золото для резервів різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році і залишається високим, йдеться у звіті ЄЦБ, в якому також зазначається, що закупівлі золота, мабуть, розглядаються як засіб хеджування проти санкцій, таких як заморожування фінансових активів. Так, країни, які «геополітично близькі до Китаю та Росії», за останні три роки наростили запаси золота більше, ніж інші.