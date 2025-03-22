Стармер скликає нові переговори «коаліції рішучих», говоритимуть про миротворчу місію в Україні

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про майбутні зустрічі представників «коаліції рішучих», які будуть присвячені обговоренню військових аспектів можливого миротворчого контингенту в Україні. Про це пише Politico 21 березня.

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Стармер уточнив, що учасники коаліції зберуться в штаб-квартирі поблизу Лондона, де нещодавно вже відбувалися попередні консультації на військовому рівні про встановлення режиму припинення вогню в Україні.

Зустріч запланована на наступний тиждень і триватиме три дні, пише видання.

Речник уряду Великої Британії наголосив, що ця подія «ще раз підтвердила критичну необхідність для коаліції бути готовою до будь-яких непередбачуваних сценаріїв завдяки продуманим планам».

Стармер розповів про створення нових робочих груп, які займаються підготовкою «миротворчої місії» в Україні. Їхня діяльність охоплює планування операцій на суходолі, морі та в повітрі та питання повоєнного відновлення.

Контекст

16 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про намір відправити британські війська до України в межах укладеної угоди. Велика Британія разом із Францією, єдиними ядерними державами Європи, взяли на себе лідерство у переговорах, до яких залучили щонайменше 12 країн, зокрема Польщу, Нідерланди, Німеччину, а також країни Північної Європи та Балтії.

Наступного дня, 17 лютого, у Парижі відбулася екстрена нарада, де європейським лідерам презентували спільний план Лондона і Парижа щодо формування миротворчих сил. Цей крок став реакцією на початок мирних переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що викликало занепокоєння можливим послабленням підтримки України з боку США після досягнення домовленостей.

Як повідомляє The Washington Post, європейські держави розглядають можливість введення від 25 000 до 30 000 військовослужбовців у складі кількох бригад для забезпечення «стабілізації» або «стримування».