Питання про поширення на Україну 5-ї статті НАТО без її участі в Альянсі досі відкрите – Віткофф

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф в заявив, що через позицію Росії та США Україна поки що не може вступити до НАТО, однак можливість надання їй гарантій безпеки за 5-ю статтею Північноатлантичного договору все ще розглядається. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону, яке вийшло в ніч на 22 березня.

Деталі

За його словами, Володимир Зеленський та Андрій Єрмак фактично погодилися, що найближчим часом членство в НАТО для України недосяжне.

«Зеленський і його ключовий помічник Єрмак, здається, визнали, що вступ до НАТО їм не світить», – сказав Віткофф.

Він додав, що ведуться перемовини про те, чи може Україна отримати захист за принципом колективної оборони від США або країн Європи без формального членства в Альянсі. «Це питання залишається відкритим для обговорення», – наголосив спецпредставник.

Контекст

Однією з ключових передвиборчих обіцянок Дональда Трампа було швидке завершення війни в Україні, хоча він уникав деталей щодо своїх планів.

Міністр оборони США Піт Гегсет висловив сумніви в тому, що Україна зможе вступити до НАТО чи повернути кордони 1991 року. Він зазначив, що Трамп має намір зупинити конфлікт дипломатичним шляхом, залучивши до переговорів Росію та Україну.

14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки Володимир Зеленський заявив, що США та Дональд Трамп не готові обговорювати членство України в НАТО, вважаючи це загостренням відносин із Росією.

Наприкінці лютого NBC, посилаючись на чотирьох американських чиновників, повідомило, що США розглядають можливість автоматичного прийняття України до НАТО у разі порушення Росією мирної угоди. За інформацією джерел, це одна з гарантій безпеки, яку Вашингтон розглядає для України. Такий крок, за словами чиновників, має розвіяти побоювання України та її союзників щодо ймовірного повторного вторгнення Росії після перегрупування її сил.