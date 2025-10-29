Печерський суд Києва 29 жовтня обрав запобіжний захід колишньому голові «Укренерго» Володимиру Кудрицькому у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 13,7 млн грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Деталі

Він уточниив, що суд задовільнив клопотання ДБР.

Сторона обвинувачення просила Печерський суд взяти Кудрицького під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 13,7 млн грн. Прокурори заявили, що Кудрицький має відстрочку та троє неповнолітніх дітей, тому може виїхати з України, щоб уникнути відповідальності. Вони наполягали, що більш м’який запобіжний захід не усуне цих ризиків. Суд відмовився дозволити підозрюваному сидіти поруч із адвокатом через велику кількість присутніх у залі, пише «Інтерфакс-Україна».

Кудрицький запевнив, що не планує ухилятися від слідства та має намір довести безпідставність підозри проти себе. Він пояснив, що підписав два договори в межах своїх службових обов’язків, і це був «стандартний рутинний процес».

«Сторона обвинувачення навела тільки факт підписання договорів… Для «Укренерго» захист авансових платежів банківською гарантією – абсолютно стандартна практика… Фактично мене обвинувачують в тому, що «Укренерго» з недобросовісного підрядника стягнуло банківську гарантію», – сказав Кудрицький.

Він додав, що справа розслідується вже сім років і за цей час не встановлено фактів незаконних дій: «Я – людина, яка має бездоганну ділову репутації в енергетичному секторі… Я не збираюся ні ухилятися, ті тікати, ні якимось чином перешкоджати слідству… Збираюся довести, що підозра абсурдна».

На засідання були низка народних депутатів, зокрема,Анастасія Радіна та Андрій Герус від «Слуги народу», від фракції «Голос» Інна Совсун та Ярослав Железняк. Обидва заявили, що братимуть Кудрицького на поруки, якщо буде можливість.

Контекст

28 жовтня на Львівщині ДБР заарештувало Кудрицького.

Правоохоронці підозрюють, що Кудрицький разом з львівським бізнесменом Ігорем Гриневичем заволоділи коштами держкомпанії «Укренерго» у 2018-му «на десятки мільйонів гривень», повідомила УП з посиланням на джерела. Тоді Кудрицький, який перейшов в «Укренерго» у 2016 році, був заступником директора з інвестицій.

«Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили», — наголошують в Бюро.