Канадський ШІ-стартап Cohere планує залучити понад $500 млн нового фінансування, щоб наздогнати конкурентів, таких як OpenAI, Google і Anthropic, у гонці за створення передових моделей штучного інтелекту. Компанія, заснована ексдослідниками Google, націлена на оцінку в $5,5–6,5 млрд, пише FT .

Деталі

Cohere, канадський стартап, заснований колишніми дослідниками Google, включаючи гендиректора Айдана Гомеса, планує залучити понад $500 млн у новому раунді фінансування, повідомили два джерела видання, знайомі з переговорами.

Оцінка компанії може скласти від $5,5 млрд, як у попередньому раунді 2024 року, до $6–6,5 млрд, хоча переговори перебувають на ранній стадії, попередило інше джерело.

Cohere вирізняється фокусом на корпоративний сегмент і конфіденційність. Стартап уникає споживчих додатків, на відміну від OpenAI та Anthropic.

Компанія розробляє відкриті моделі для розробників, конкуруючи з Meta, Mistral і DeepSeek. Cohere змагається за контракти з техгігантами, такими як Google, Microsoft і Amazon, які просувають власні ШІ-моделі для бізнесу. Компанія запустила платформу North, яка дозволяє бізнесам створювати ШІ-агентів для офісної роботи.

За даними джерел FT, близького до Cohere, за останні чотири місяці компанія подвоїла щорічний дохід, який перевищив $100 млн у травні.

Новим викликом для Cohere є стартапи, що будують додатки на основі ШІ-моделей, зокрема, Anysphere із популярним інструментом для кодування Cursor, який оцінили в $2,5 млрд у 2025 році. Такі компанії швидко генерують сотні мільйонів доларів доходу, привертаючи увагу інвесторів.

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Контекст

Залучення $500 млн є критичним для Cohere, щоб залишатися конкурентоспроможною в ШІ-гонці, де витрати на розробку моделей стрімко зростають. Попри високу оцінку, Cohere відстає від американських конкурентів: OpenAI у квітні 2025 року досягла оцінки в $300 млрд (порівняно з $157 млрд у 2024 році), а Anthropic у березні потроїла свою оцінку до $61,5 млрд.

Відставання від OpenAI і Anthropic за оцінкою відображає домінування американських компаній, які залучають більше капіталу та мають ширшу присутність на ринку. Водночас конкуренція з китайськими гравцями, як DeepSeek, і західними стартапами, як Mistral, ускладнює позиціонування Cohere. Успіх компанії залежатиме від її здатності масштабувати платформу North, укладати контракти з великими корпораціями та підтримувати інновації в умовах інтенсивної конкуренції.