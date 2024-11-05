У США почались президентські вибори, перша дільниця оголосила результати (фото)

Віцепрезидент Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп розділили по три голоси в містечку Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир, відкривши день президентських виборів у США, пише CNN . Населений пункт став першим місцем у країні, де повідомили про результати голосування

Ключові факти

Згідно з повідомленням, свої голоси віддали четверо республіканців та двоє незалежних виборців.

За традицією всі виборці Діксвілл-Нотч, які мають право голосу, збираються в нині неробочому готелі Balsams, щоб проголосувати таємно, як тільки опівночі відкриють виборчі дільниці.

Після того, як кожен бюлетень буде поданий, голоси підраховують і оголошують результати – на кілька годин раніше, ніж будь-де в країні.

Голосування у Діксвілл-Нотч Фото Getty Images Голосування у Діксвілл-Нотч Фото Getty Images Голосування у Діксвілл-Нотч Фото Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Виборці Діксвілл-Нотч підтримували кандидата від Демократичної партії на останніх двох президентських виборах: у 2020 році жителі одноголосно віддали пʼять голосів за президента Джо Байдена, а в 2016 році Гілларі Клінтон виграла чотири з семи голосів: два дісталися Трампу та один – кандидату від Республіканської партії Гері Джонсону.

Контекст

5 листопада у США розпочались вибори президента, де за перемогу змагаються демократка Камала Гарріс, 60, і республіканець Дональд Трамп, 78. Опитування громадської думки показують, що обидва кандидати мають практично однаковий рівень підтримки. Переможець може бути відомий лише за кілька днів після голосування у вівторок.

У ході цієї кампанії відбулися запаморочливі повороти подій: два замахи на вбивство колишнього президента-республіканця Трампа, а також несподіване піднесення віцепрезидентки-демократки Гарріс на вершину списку після того, як президент Джо Байден, 81, відмовився від переобрання під тиском своєї партії.

Очікується, що Трамп у вівторок, в основний день голосування, віддасть свій голос на виборчій дільниці у Флориді, ніч в очікуванні результатів виборів він має намір провести у виставковому центрі Палм-Біч, а не у своїй резиденції Мар-а-Лаго.

Гарріс, яка проголосувала достроково, планує провести день у Вашингтоні та дати кілька інтервʼю, ввечері вона разом із соратниками збереться в своїй альма-матер – Говардському університеті, де стежитиме за результатами підрахунку голосів.