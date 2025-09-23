Глобальна економіка в першому півріччі виявилася більш стійкою, ніж очікувалося, особливо на багатьох ринках, що розвиваються, а також у США. Про це йдеться у вересневому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Тарифи Трампа ще не «вдарили» по світовій торгівлі на повну.

Деталі

Прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік переглянуто в бік підвищення – до 3,2% із 2,9%, очікуваних у червні. На 2026 рік прогноз збережено на рівні 2,9%. У 2024 році глобальна економіка зросла на 3,3%.

Промислове виробництво та торгівля підтримувалися завдяки завчасному накопиченню запасів перед підвищенням тарифів. Сильні інвестиції, пов’язані з штучним інтелектом, сприяли покращенню результатів у США, а фіскальна підтримка в Китаї компенсувала негативний вплив торговельних обмежень і слабкості ринку нерухомості.

Двосторонні тарифні ставки США зросли майже для всіх країн з травня. Загальна ефективна тарифна ставка США досягла приблизно 19,5% наприкінці серпня, що є найвищим показником з 1933 року. Повний ефект від підвищення тарифів ще не проявився багато змін впроваджуються поступово, а компанії частково компенсують зростання тарифів за рахунок маржі, – але він стає дедалі помітнішим у споживчих витратах, ринках праці та споживчих цінах.

ОЕСР прогнозує інфляцію в країнах G20 у 2025 році на рівні 3,4%, у 2026 році – 2,9%. Червневі прогнози становили 3,6% і 3,2% відповідно.

Організація очікує уповільнення зростання економіки США 2025 року до 1,8%, 2026 року – до 1,5%. У 2024 році американський ВВП зріс на 2,8%. Інфляція в Штатах, як очікується, прискориться з 2,5% у 2024 році до 2,7% у 2025 році та 3% у 2026 році.

Прогноз зростання економіки єврозони на поточний рік підвищено на 0,2 процентного пункту, до 1,2%, на наступний рік – знижено на аналогічну величину, до 1%. Прогнози збільшення ВВП Німеччини на 2025 і 2026 роки знижено на 0,1 п.п., до 0,3% і 1,1%.

Економіка Японії, згідно з новим прогнозом ОЕСР, зросте у 2025 і 2026 роках на 1,1% і 0,5% відповідно (попередні прогнози – 0,7% і 0,4%), ВВП Китаю – на 4,9% і 4,4% (4,7% і 4,3%), Індії – на 6,7% і 6,2% (6,3% і 6,4%), Бразилії – на 2,3% і 1,7% (2,1% і 1,6%).

ОЕСР підтвердила прогноз зростання економіки РФ у 2025 році на рівні 1%, у 2026 році – на рівні 0,7%. Водночас оцінку інфляції в РФ на поточний рік знижено до 8,5%, на 2026 рік – до 4,9%.

Організація відзначила наявність значної невизначеності в глобальних економічних процесах, що впливає на прогнози. Зокрема, до таких ризиків належать подальше підвищення двосторонніх тарифів, наростання інфляційного тиску, а також загрози збільшення дефіцитів держбюджетів. Окремою небезпекою для фінансових ринків є можлива переоцінка вартості криптоактивів.

«З іншого боку, зменшення торговельних обмежень або швидший розвиток і впровадження технологій штучного інтелекту можуть посилити перспективи зростання», – наголосили в ОЕСР.

Контекст

У липні МВФ переглянув прогноз зростання світової економіки на 2025 рік, підвищивши його з 2,8% до 3%. Це сталося завдяки менш суворим торговельним обмеженням США, послабленню долара та несподіваній економічній стійкості Китаю. Проте Фонд наголошує на ризиках, зокрема через тиск на незалежність Федеральної резервної системи (ФРС). Цей прогноз контрастує з квітневими застереженнями МВФ про можливе уповільнення економіки через торговельну війну. Хоча зростання у 3% є нижчим за доковідний середній показник 3,7% (і 3,3% у 2024 році), МВФ відзначає «крихку стабільність» глобальної економіки.

Фонд також попередив, що високий рівень боргу, політичний вплив на монетарну політику та непередбачені потрясіння можуть підірвати цю рівновагу. Особливу стурбованість МВФ викликають дії президента США Дональда Трампа, який схвалив законопроєкт із фіскальними стимулами, але водночас відкрито критикує ФРС, створюючи загрозу її незалежності.

У вересні Fitch Ratings також переглянуло прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік, підвищивши його до 2,4% із 2,2%, прогнозованих у липні, завдяки кращим, ніж очікувалося, економічним показникам за другий квартал.