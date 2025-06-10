Китайські маркетплейси Temu та Shein переорієнтовуються на Європу через торговельну політику Дональда Трампа, що ускладнює їхню діяльність у США. Незважаючи на зростання рекламних бюджетів і продажів, компанії стикаються з європейськими регуляторними викликами, пише CNBC.
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Деталі
- Через посилення тиску в США Temu та Shein активніше розвиваються в Європі та Великій Британії. Проте вони одразу зіткнулися з місцевими регуляторними бар’єрами, схожими на американські, говорять аналітики.
- Останнім часом в ЄС подано скарги на Temu та Shein через сумнівні бізнес-практики. Крім того, європейські регулятори планують ввести фіксований збір у €2 на дрібні безмитні посилки, які є основою бізнесу цих платформ.
- Експерти попереджають, що нові правила можуть негативно вплинути на маркетплейси, подібно до скасування пільгових тарифів і введення 54%-го мита в США.
- Запропонований ЄС збір у €2 євро – це не просто невелика доплата, а стратегічний крок для стримування наддешевої транскордонної e-commerce. Він може змінити бізнес-модель Temu та Shein у Європі протягом найближчих 2–3 років, пояснюють експерти.
- Попри це, компанії нарощують рекламні витрати в Європі, зокрема у Великій Британії та Франції. За даними Consumer Edge, у травні 2025 року витрати споживачів на Temu в США впали на 36%, а на Shein – на 13%. Натомість в Європі Temu показала зростання на 63% в ЄС і 38% у Британії, а Shein – на 19% і 42% відповідно.
- Обидва маркетплейси активно розвиваються в регіоні, збільшуючи не лише рекламні бюджети, а й складські потужності та тестуючи локалізовані бізнес-підходи.
Контекст
2 квітня 2025 року, названого Дональдом Трампом «Днем визволення», США ввели 10% мито на весь імпорт і підвищили мита для 57 країн, включаючи Китай.
9 квітня адміністрація Білого дому оголосила про різке збільшення мит на китайські товари до 125%. Для країн, які не відреагували на попередні дії Вашингтона, введення нових тарифів відтермінували на 90 днів. Цей крок серйозно вдарив по китайському експорту, спричинивши спад виробництва на заводах і масові неоплачувані відпустки через зниження попиту на товари – від одягу до електроніки.
Згодом Трамп дещо послабив тон, запровадивши 90-денну паузу для частини мит і тимчасово піднявши мита на китайський імпорт до 145%. 22 квітня Трамп заявив про плани знизити мита, наголосивши, що мито у 145% буде зменшено, але «не до нуля». Ця заява частково заспокоїла інвесторів, які останні тижні нервово реагували на жорсткі торговельні ініціативи Білого дому.
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