Інтернет-ритейлер Temu змінює бізнес-модель, відмовляючись від імпорту дешевих товарів із Китаю на користь продажу продукції місцевих американських продавців. Про це пише Bloomberg 2 травня.

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Temu, що належить китайській PDD Holdings, переходить до моделі «локального виконання замовлень». Компанія активно залучає американських продавців і планує реалізовувати лише товари, що фізично знаходяться в США.

Такий крок дозволить Temu, попри китайське походження, уникнути імпортних тарифів, зберігаючи при цьому доступні ціни для американських покупців.

Ці зміни відбуваються на тлі посиленого тиску на ритейлерів, таких як Shein та Alibaba Group, які зіштовхнулися з високими митами та скасуванням пільгового порогу для дрібних посилок («de minimis»).

Через це товари Temu і Shein у США значно подорожчали. Мита, запроваджені Дональдом Трампом, мали на меті змусити Китай укласти торговельну угоду для зменшення торговельного дефіциту. Трамп заявляв, що «Китай сам має сплачувати ці мита».

У Temu зазначили, що нова модель сприятиме розвитку місцевих продавців, допомагаючи їм залучати більше клієнтів. Компанія називає це частиною стратегії вдосконалення сервісу.

Великі американські ритейлери поки утримують ціни, але стикаються з труднощами: китайські постачальники не хочуть покривати мита, а терміни дії цих зборів залишаються невизначеними.

Контекст

2 квітня 2025 року, названого Дональдом Трампом «Днем визволення», США ввели 10% мито на весь імпорт та підвищили тарифи для 57 торговельних партнерів, включно з Китаєм.

9 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення мит на китайські товари до 125%. Для країн, які не відреагували на попередні підвищення тарифів, їх застосування відтермінували на 90 днів. Нові мита призвели до скорочення виробництва на китайських заводах і змусили відправляти працівників у неоплачувані відпустки через падіння попиту на товари – від одягу до побутової техніки.

Нещодавно Трамп запровадив 90-денну паузу для низки мит, введених кількома днями раніше, та дещо пом’якшив риторику щодо Китаю після підвищення тарифів на імпорт із цієї країни до 145%.

Незважаючи на заяви Трампа про бажання провести переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном для врегулювання торговельних питань, Пекін не демонструє поспішності у початку діалогу на найвищому рівні.

22 квітня Трамп заявив про готовність знизити мита на китайські товари, уточнивши, що 145%-ні тарифи буде зменшено, але «вони не стануть нульовими». Ця заява заспокоїла інвесторів, які були стурбовані агресивною політикою Білого дому останніми тижнями.