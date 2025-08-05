Акціонери подали позов проти Tesla та її генерального директора Ілона Маска, звинувачуючи їх у шахрайстві з цінними паперами через приховування значних ризиків, пов’язаних із використанням безпілотних автомобілів, зокрема Robotaxi. Про це пише Reuters 5 серпня.

Деталі

Колективний позов було подано до федерального суду в Остіні, штат Техас, після першого публічного тестування роботаксі Tesla наприкінці червня.

Під час випробувань автомобілі поводилися небезпечно: перевищували швидкість, різко гальмували, заїжджали на бордюри, виїжджали на зустрічну смугу та висаджували пасажирів посеред багатосмугових доріг.

Після початку тестів акції Tesla впали на 6,1% протягом двох торгових днів.

Позов, що стосується періоду з 19 квітня 2023 року по 22 червня 2025 року, вимагає відшкодування збитків через завищення можливостей автопілота, переоцінку перспектив компанії та штучне завищення вартості акцій.

Контекст

Tesla запустила послугу роботаксі за фіксованою платою $4,20 для обмеженої групи обраних пасажирів. Сервіс доступний лише на певній території, уникаючи складних перехресть і поганої погоди, та не відкритий для широкої публіки. Конкуренти, такі як Waymo та Cruise, також стикалися з труднощами під час розгортання своїх безпілотних технологій.

Гендиректор Ілон Маск пов’язує майбутнє Tesla з безпілотним водінням, особливо на тлі зниження продажів компанії. Він анонсував розширення сервісу в інші міста США до кінця 2025 року та прогнозує, що до середини 2026 року «мільйони Tesla» працюватимуть повністю автономно.

У червні перші публічні випробування роботаксі Tesla (на базі Model Y) в Остіні, штат Техас, виявили низку проблем: виїзд на зустрічну смугу, висадку пасажирів посеред багатосмугових доріг, різке гальмування, перевищення швидкості та наїзд на бордюри. Відеоролики, опубліковані фанатами Tesla, демонструють як безаварійне водіння, так і ці порушення.

Експерт з автономних технологій Філіп Купман з Університету Карнегі-Меллона зазначив, що кількість проблем у перший день випробувань була несподівано високою. Reuters підтвердив щонайменше 11 відео з порушеннями.