Трамп відмовився від підвищення мит на 50% на канадську сталь і алюміній

Президент США Дональд Трамп скасував плани підвищити тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади до 50%. Про це повідомив головний торговий радник Білого дому Пітер Наварро в інтерв’ю CNBC 11 березня.
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Деталі
- Це рішення ухвалили через шість годин після того, як Трамп анонсував подвоєння мит у відповідь на 25%-й податок Онтаріо на експорт електроенергії до США.
- Прем’єр Онтаріо Даг Форд заявив, що призупинив дію цього податку після переговорів із міністром торгівлі США Говардом Лутніком. На запитання CNBC, чи означає це, що 50%-х тарифів не буде 12 березня, Наварро підтвердив: «Так».
- Він додав, що Лутнік «успішно врегулював ситуацію з тарифами на електроенергію».
Контекст
Трамп установив мита на товари з Канади, Мексики та Китаю, які почали діяти 4 березня. У відповідь екс-прем’єр Канади Джастін Трюдо ввів 25% мита на американську продукцію вартістю $155 млрд, а Онтаріо пригрозило власними заходами, щоб США відчули наслідки. Пізніше США скасували тарифи на деякі товари з Канади й Мексики, зокрема для автопрому.
7 березня прем’єр Онтаріо Даг Форд підвищив тарифи на електроенергію для трьох сусідніх штатів США через тиск адміністрації Трампа. У відповідь Трамп доручив запровадити додаткові мита до 50% на канадську сталь і алюміній, які мали почати діяти 12 березня.
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