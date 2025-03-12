Трамп відмовився від підвищення мит на 50% на канадську сталь і алюміній

Президент США Дональд Трамп скасував плани підвищити тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади до 50%. Про це повідомив головний торговий радник Білого дому Пітер Наварро в інтерв’ю CNBC 11 березня.

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Це рішення ухвалили через шість годин після того, як Трамп анонсував подвоєння мит у відповідь на 25%-й податок Онтаріо на експорт електроенергії до США.

Прем’єр Онтаріо Даг Форд заявив, що призупинив дію цього податку після переговорів із міністром торгівлі США Говардом Лутніком. На запитання CNBC, чи означає це, що 50%-х тарифів не буде 12 березня, Наварро підтвердив: «Так».

Він додав, що Лутнік «успішно врегулював ситуацію з тарифами на електроенергію».

Контекст

Трамп установив мита на товари з Канади, Мексики та Китаю, які почали діяти 4 березня. У відповідь екс-прем’єр Канади Джастін Трюдо ввів 25% мита на американську продукцію вартістю $155 млрд, а Онтаріо пригрозило власними заходами, щоб США відчули наслідки. Пізніше США скасували тарифи на деякі товари з Канади й Мексики, зокрема для автопрому.

7 березня прем’єр Онтаріо Даг Форд підвищив тарифи на електроенергію для трьох сусідніх штатів США через тиск адміністрації Трампа. У відповідь Трамп доручив запровадити додаткові мита до 50% на канадську сталь і алюміній, які мали почати діяти 12 березня.