Трамп оголосив про запровадження додаткових мит до 50% на сталь та алюміній з Канади

Президент США Дональд Трамп доручив міністру торгівлі ввести додаткові мита до 50% на імпорт сталі та алюмінію з Канади. За його словами, ці заходи набудуть чинності 12 березня. Про це він написав у соцмережі TruthSocial.

Деталі

Трамп пояснив це рішення як відповідь на 25% мита, встановлені Канадою на електроенергію, які, своєю чергою, стали реакцією на попередні американські мита.

Він закликав Канаду негайно скасувати фермерські мита від 250% до 390% на американські молочні продукти, погрожуючи оголосити надзвичайний стан у сфері електроенергії в зоні, що перебуває під загрозою.

Президент США попередив, що з 2 квітня мита на автомобілі, які ввозяться до США, значно зростуть, якщо Канада не скасує інші «кричущі й довготривалі» мита. За його словами, це може фактично знищити автомобільну промисловість Канади.

Трамп зауважив, що Канада недостатньо витрачає на національну безпеку, покладаючись на захист США, які, за його оцінками, щорічно субсидують Канаду на понад $200 млрд. Він запропонував зробити Канаду 51-м штатом США, вважаючи, що це усуне всі мита та суперечки.

Контекст

Трамп запровадив мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. 4 березня вони набули чинності.

Екс-прем’єр Канади Джастін Трюдо у відповідь запровадив 25% мита на американські товари вартістю $155 млрд, а провінція Онтаріо пообіцяла власні заходи, щоб змусити США «відчути наслідки». Згодом США скасували тарифи на певні товари з Канади та Мексики, зокрема для автомобільної галузі.

7 березня прем’єр Онтаріо Даг Форд оголосив про підвищення тарифів на електроенергію для трьох американських штатів-сусідів як реакцію на економічний тиск із боку адміністрації Трампа.