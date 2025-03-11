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Трамп оголосив про запровадження додаткових мит до 50% на сталь та алюміній з Канади

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Трамп пояснив це рішення як відповідь на 25% мита, встановлені Канадою на електроенергію /Getty Images

Трамп пояснив це рішення як відповідь на 25% мита, встановлені Канадою на електроенергію Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп доручив міністру торгівлі ввести додаткові мита до 50% на імпорт сталі та алюмінію з Канади. За його словами, ці заходи набудуть чинності 12 березня. Про це він написав у соцмережі TruthSocial.

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Деталі 

  • Трамп пояснив це рішення як відповідь на 25% мита, встановлені Канадою на електроенергію, які, своєю чергою, стали реакцією на попередні американські мита.
  • Він закликав Канаду негайно скасувати фермерські мита від 250% до 390% на американські молочні продукти, погрожуючи оголосити надзвичайний стан у сфері електроенергії в зоні, що перебуває під загрозою.
  • Президент США попередив, що з 2 квітня мита на автомобілі, які ввозяться до США, значно зростуть, якщо Канада не скасує інші «кричущі й довготривалі» мита. За його словами, це може фактично знищити автомобільну промисловість Канади.
  • Трамп зауважив, що Канада недостатньо витрачає на національну безпеку, покладаючись на захист США, які, за його оцінками, щорічно субсидують Канаду на понад $200 млрд. Він запропонував зробити Канаду 51-м штатом США, вважаючи, що це усуне всі мита та суперечки.

Контекст 

Трамп запровадив мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. 4 березня вони набули чинності. 

Екс-прем’єр Канади Джастін Трюдо у відповідь запровадив 25% мита на американські товари вартістю $155 млрд, а провінція Онтаріо пообіцяла власні заходи, щоб змусити США «відчути наслідки». Згодом США скасували тарифи на певні товари з Канади та Мексики, зокрема для автомобільної галузі.

7 березня прем’єр Онтаріо Даг Форд оголосив про підвищення тарифів на електроенергію для трьох американських штатів-сусідів як реакцію на економічний тиск із боку адміністрації Трампа.

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