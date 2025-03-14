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Дизайнер Демна Гвасалія став креативним директором Gucci

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Демна Гвасалія /Getty Images

Демна Гвасалія Фото Getty Images

Компанія Kering та італійський модний бренд Gucci оголосили про призначення 39-річного грузинського дизайнера Демни Гвасалія на посаду нового креативного директора Gucci. Він розпочне роботу на початку липня 2025 року, йдеться у пресрелізі модного дому.

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Деталі  

  • Демна Гвасалія, який із 2015 року обіймав посаду художнього директора франко-іспанського бренду Balenciaga, змінить на цій посаді італійського дизайнера Сабато де Сарно.
  • «Його творча енергія – саме те, що потрібно Gucci. Дякую йому за все, що він зробив за останні 10 років, і з нетерпінням чекаю, як він формуватиме нову творчу стратегію Gucci», – прокоментував призначення Франсуа-Анрі Піно, голова ради директорів і гендиректор Kering.  
  • Сам Гвасалія заявив, що для нього велика честь долучитися до родини Gucci – бренду, який він «глибоко поважає і давно захоплюється».  

Контекст  

Це призначення є частиною стратегії Kering оновити бренд і повернути йому лідерські позиції в індустрії моди. Gucci, один із найвідоміших брендів у портфелі Kering, останніми роками стикався з викликами, пов’язаними з посиленням конкуренції та зміною споживацьких уподобань.  

Гвасалія здобув світове визнання завдяки своїй роботі в Balenciaga, де він переосмислив концепцію розкоші, поєднуючи високу моду з елементами вуличного стилю. Його проєкти, як-от об’ємні кросівки та деконструктивні силуети, стали символами сучасної моди. Очікується, що в Gucci він застосує схожий підхід, щоб повернути бренду культурну актуальність і зміцнити його позиції на ринку.

Раніше стало відомо, що Донателла Версаче, одна з найвідоміших дизайнерок у світі моди, залишає посаду креативного директора модного дому Versace, яку займала майже 30 років. Її наступником стане Даріо Вітале, колишній директор із дизайну та іміджу Miu Miu. 69-річна Донателла ж залишиться в компанії як головна амбасадорка бренду.

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