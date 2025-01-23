Трамп планує скоротити кількість американських військових у Європі – ANSA

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість скорочення американського військового контингенту в Європі на 20%, що становить близько 20 000 військових. Про це 23 січня пише італійське агентство ANSA з посиланням на джерела серед дипломатів.

Деталі

Рішення є частиною перегляду зобов’язань США щодо оборони Європи.

Трамп планує звернутися до європейських країн із закликом здійснювати фінансові внески для підтримки військ, які залишаться на континенті, пише видання. Президент США наголошує, що «витрати не можуть лягати лише на плечі американських платників податків».

Президент США неодноразово озвучував цю позицію під час зустрічей із європейськими лідерами, пише ANSA.

Контекст

У країнах Європейського Союзу перебуває близько 100 000 американських військовослужбовців. Найбільша частина цього контингенту розташована в Німеччині, Італії та Великій Британії, причому в Німеччині знаходиться база Повітряних сил США «Рамштайн».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни значно збільшили витрати на оборону. Однак багато урядів стикаються з викликами через обмежені фінансові ресурси та політичну непопулярність підвищення оборонних витрат.

Наприклад, Італія витрачає близько 1,5% ВВП на оборону, що є нижчим за поточну мету НАТО. У той же час Польща, яка межує з Україною, є лідером за рівнем військових витрат серед членів НАТО, витрачаючи 4,12% свого ВВП. Естонія та США також демонструють високі показники – 3,43% та 3,38% відповідно.

Сукупні витрати на оборону країн НАТО у 2024 році оцінюються у $1,474 трлн, із яких $968 млрд припадає на США, а $507 млрд – на європейських союзників та Канаду. Загальний рівень витрат Альянсу становить 2,71% ВВП.