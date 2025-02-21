Україна підпише угоду зі США про надра «в дуже короткі терміни» – радник Трампа з нацбезпеки Волц

Радник з питань національної безпеки Майк Волц заявив, угода між США та Україною про корисні копалини буде підписана «в дуже короткі терміни», додавши, що «це добре для України». Про це він сказав на конференції консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC), пише The Guardian .

Ключові факти

«Президент Зеленський збирається підписати цю угоду, і ви побачите це у дуже короткій перспективі. І це добре для України. Що може бути кращим для України, ніж економічне партнерство зі Сполученими Штатами?» – спитав він.

Волц також похвалив президента США Дональда Трампа за те, що він ініціював переговори між США та РФ у Саудівській Аравії.

Він наголосив, що «за Трампа ця війна закінчиться, і закінчиться скоро».

Водночас радник з національної безпеки відкинув припущення про те, що США не консультувалися з європейськими партнерами щодо мирних переговорів між США та Росією. «Президент Трамп двічі розмовляв із Макроном минулого тижня, він приїде сюди у понеділок. Премʼєр-міністр Великої Британії приїде сюди наступного четверга. Ми взаємодіємо з усіма нашими європейськими союзниками», – наполягає він.

Він наголосив, що нова адміністрація США наполягає на «мирі через силу», закликаючи союзників «активізувати зусилля і зробити внесок у власну оборону». Він вважає «неприйнятним» той факт, що так багато країн-членів НАТО не досягають цільового показника у 2% ВВП. Радник Трампа каже, що якщо президент США «трохи їх потряс», і вони «раптом знайдуть більше і сядуть за стіл переговорів із великою кількістю пропозицій», то це «буде для нас нормально, ми ж просили про це лише десять років».

Контекст

Переговори між президентом Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин. За даними джерел Reuters, на зустрічі з двопартійною групою сенаторів США за зачиненими дверима Зеленський висловив стурбованість щодо пропозиції США. Джерело повідомило, що президент обговорив власну пропозицію щодо видобутку корисних копалин із США, заявивши, що вона була розроблена відповідно до Конституції України.

За словами двох чиновників, замість того, щоб платити за корисні копалини, угода про право власності стане для України «способом відшкодувати США мільярди доларів за постачання зброї та підтримку, надані Києву з початку війни в ​​лютому 2022 року».

Трамп, який не взяв на себе зобовʼязання продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив, що хоче отримати від Києва рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд.

Угода про надра з США не була погоджена, оскільки в ній не було нічого про гарантії безпеки для України, наразі над нею працюють юристи, сказав президент Зеленський на пресконференції 19 лютого. Він наголосив, що Україна хоче гарантій безпеки і закінчити війну в 2025-му.

Українська влада зірвала угоду з США про видобуток корисних копалин, заявив президент США Дональд Трамп 19 лютого на інвестиційному форумі в Маямі. Водночас адміністрація Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду, повідомив Reuters із посиланням на джерела. Сам Трамп заявив, що збирається «воскресити» угоду.

Під час візиту спецпредставника США з питань Кіта Келлога Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали, писало агентство Bloomberg із посиланням на джерело.